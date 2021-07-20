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Закулисье: в номерах Олимпийской деревни два совмещенных с ванной туалета на пятерых. Высокие атлеты почти не помещаются
Источник материала: Партизан
Российская гандболистка Влада Бобровникова подробно рассказала о первых впечатлениях от проживания в Олимпийской деревне.
"Если сравнивать с Рио, здесь все очень скромно. В Рио действительно были апартаменты — с телевизором, большим холодильником, барной стойкой, настоящей кухней, раковиной. Холодильник — это важно: когда он в комнате, можно что-то принести из столовки и спокойно хранить. Тут ни телевизора, ни холодильника, ни кухоньки — абсолютный минимализм.
Ладно, без кухни обойдемся — можно мыть посуду в ванной, но холодильника сильно не хватает. Максимум — беру фрукты, чтобы съесть через пару часов, но, например, йогурт уже не возьмёшь.
На пятерых у нас два совмещенных туалета с ванной, очень маленькие. Знаю, что высокие спортсмены почти не помещаются.
Вчера возникли проблемы с горячей водой — почему-то пришлось купаться под чуть тепленькой. А там везде инструкции на японском.
Я неприхотливый человек. Для меня за счастье — просто попасть сюда, при заезде было столько эмоций: блин, наконец-то мы в Токио, какая красивая территория, шикарный вид с балкона на залив — мне важно, чтобы вокруг было красиво.
Еда вкусная, кровать удобная, подушка хорошая — все, больше мне ничего не надо. А маленькие туалет с ванной — ну ладно, некритично", —
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Закулисье: в номерах Олимпийской деревни два совмещенных с ванной туалета на пятерых. Высокие атлеты почти не помещаются
Российская гандболистка Влада Бобровникова подробно рассказала о первых впечатлениях от проживания в Олимпийской деревне.
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