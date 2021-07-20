Светлана Тихановская: «Я уверена, что Беларусь может стать историей успеха»

Источник материала: Салiдарнасць

Белорусский национальный лидер – о том, что поможет победить белорусам.

Светлана Тихановская выразила уверенность, что скоро произойдет освобождение всех политзаключенных.

— Наша стратегия состоит в том, чтобы проводить демократические изменения мирным образом, показать всему миру пример — как можно мирным образом перейти от диктатуры к демократии, — отметила Светлана Тихановская в интервью Голосу Америки . — Я полагаю, что режим освободит политических заключенных, когда почувствует политическое и экономическое давление. Многие годы или месяцы мы пытались обращаться к режиму на дипломатическом уровне, через различные организации и через солидарность со всем миром, но режим не хочет слушать. И единственный способ добиться освобождения заключенных связан с политическим и экономическим давлением. Я уверена, что это произойдет довольно скоро.





Светлана Тихановская на встрече с руководством Госдепа США

Важное место в борьбе за демократию в Беларуси Тихановская отводит США и лично президенту Джо Байдену.

— Мой народ сейчас страдает в Беларуси в борьбе за демократию. Я понимаю, что с помощью демократических стран мы, несомненно, победим, и я хочу, чтобы Беларусь оставалась в повестке дня США.

Я хочу, чтобы все страны мира обратили внимание на Беларусь, хотя я понимаю, что в мире много разных проблем. Но мы боремся за ценности, которые являются общими для всего мира. И я хочу, чтобы США были лидерами в этой борьбе. Я знаю, насколько важны демократические ценности, и США говорят, что их задача — продвигать эти ценности по всему миру.

Я уверена, что Беларусь может стать историей успеха, так и будет, и США могут стать частью этого. И это может быть историей успеха Байдена, как и белорусов. Поэтому я призываю США быть с нами, чтобы, с одной стороны, оказать давление на режим, а с другой стороны, чтобы поддержать гражданское общество.

Это очень важно, когда режим разрушает в Беларуси все, уничтожает средства массовой информации, уничтожает любые демонстрации, чрезвычайно важно поддерживать всех тех людей, которые проявляют храбрость и силу, чтобы не сдаваться, — подчеркнула Тихановская.

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