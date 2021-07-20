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Светлана Тихановская: «Я уверена, что Беларусь может стать историей успеха»
20.07.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Белорусский национальный лидер – о том, что поможет победить белорусам.
Светлана Тихановская выразила уверенность, что скоро произойдет освобождение всех политзаключенных.
— Наша стратегия состоит в том, чтобы проводить демократические изменения мирным образом, показать всему миру пример — как можно мирным образом перейти от диктатуры к демократии, — отметила Светлана Тихановская в интервью
Светлана Тихановская на встрече с руководством Госдепа США
Важное место в борьбе за демократию в Беларуси
— Мой народ сейчас страдает в Беларуси в борьбе за демократию. Я понимаю, что с помощью демократических стран мы, несомненно, победим, и я хочу, чтобы Беларусь оставалась в повестке дня США.
Я хочу, чтобы все страны мира обратили внимание на Беларусь, хотя я понимаю, что в мире много разных проблем. Но мы боремся за ценности, которые являются общими для всего мира. И я хочу, чтобы США были лидерами в этой борьбе. Я знаю, насколько важны демократические ценности, и США говорят, что их задача — продвигать эти ценности по всему миру.
Я уверена, что Беларусь может стать историей успеха, так и будет, и США могут стать частью этого. И это может быть историей успеха Байдена, как и белорусов. Поэтому я призываю США быть с нами, чтобы, с одной стороны, оказать давление на режим, а с другой стороны, чтобы поддержать гражданское общество.
Это очень важно, когда режим разрушает в Беларуси все, уничтожает средства массовой информации, уничтожает любые демонстрации, чрезвычайно важно поддерживать всех тех людей, которые проявляют храбрость и силу, чтобы не сдаваться, — подчеркнула Тихановская.
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Белорусский национальный лидер – о том, что поможет победить белорусам.
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