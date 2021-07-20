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Эксперты высоко оценивают роль Беларуси в борьбе с «отмыванием» денег и финансированием терроризма
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Эксперты Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма с выездной миссией прибыли в Минск, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Это представители России, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, Казахстана, Китая и Индии. Эксперты группы встретятся с правоохранителями, представителями надзорных инстанций, финансовой разведки и бизнеса. Они планируют проанализировать новые региональные риски «отмывания» денег и финансирования терроризма.
Роль Беларуси в этом сотрудничестве важна. Многие практики можно распространить на весь евразийский регион – уверены участники группы.
Сергей Тетеруков, исполнительный секретарь Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма:
Вячеслав Реут, директор Департамента финансового мониторинга КГК Беларуси:
Выездная миссия экспертов Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма завершится 23 июля. Итоги совместной работы планируют подвести на пленарном заседании в ноябре.
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Новости Беларуси. Эксперты Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма с выездной миссией прибыли в Минск,...
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