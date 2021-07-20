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Эксперты высоко оценивают роль Беларуси в борьбе с «отмыванием» денег и финансированием терроризма

20.07.2021 15:25 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Эксперты Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма с выездной миссией прибыли в Минск, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Это представители России, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, Казахстана, Китая и Индии. Эксперты группы встретятся с правоохранителями, представителями надзорных инстанций, финансовой разведки и бизнеса. Они планируют проанализировать новые региональные риски «отмывания» денег и финансирования терроризма.

Роль Беларуси в этом сотрудничестве важна. Многие практики можно распространить на весь евразийский регион – уверены участники группы.

 

Сергей Тетеруков, исполнительный секретарь Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма:
В 2019 году была завершена взаимная оценка Республики Беларусь. Эта оценка получила признание на мировом уровне. Внедрение новых технологий, Парк высоких технологий, работа с криптовалютами – здесь фактически уже создана правовая база, и уже есть практический опыт надзора за участниками этого сектора. Это как раз тот элемент, который можно также распространять в других государствах.

 

Вячеслав Реут, директор Департамента финансового мониторинга КГК Беларуси:
Вся эта работа получила высокую оценку на международном уровне, высокую оценку получили конкретные наши специалисты, которые участвуют в оценках других тоже стран. В Республике Беларусь действует значительная группа экспертов, которые помогают становлению национальных режимов ряда других стран.

 

Выездная миссия экспертов Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма завершится 23 июля. Итоги совместной работы планируют подвести на пленарном заседании в ноябре.

 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Эксперты Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма с выездной миссией прибыли в Минск,...
 
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