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В Минске 11 обвиняемых приговорили к срокам от 5 до 9 лет за приготовление к массовым беспорядкам

20.07.2021 15:35 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

20 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске 11 обвиняемых приговорили к срокам от 5 до 9 лет за приготовление к массовым беспорядкам, сообщает БЕЛТА со ссылкой на службу информации прокуратуры города Минска.

В прокуратуре отметили, что 11 граждан в возрасте от 20 до 52 лет с августа 2020 года готовились к участию в массовых беспорядках на территории Минска, сопровождавшихся насилием над личностью, погромами, поджогами, уничтожением и повреждением имущества, а также вооруженным сопротивлением представителям власти.

"Противоправные действия обвиняемых были сопряжены с приисканием для преступления радиостанций, ножей, металлических прутьев, дубинок, пневматических пистолетов и иных предметов, которые они намеревались использовать в ходе массовых беспорядков. Восемь обвиняемых также готовились к уничтожению и повреждению путем поджога киосков в городе", - добавили в прокуратуре.

Сообщается также, что один из молодых людей без соответствующего разрешения 29 сентября 2020 года незаконно приобрел и хранил огнестрельное оружие и боеприпасы, а также составные части к нему.

Суд Заводского района Минска вынес обвинительный приговор. Согласно роли каждого фигуранта в содеянном суд назначил наказание в виде лишения свободы на сроки от 5 до 9 лет с отбыванием в исправительной колонии в условиях усиленного режима.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Сообщается также, что один из молодых людей без соответствующего разрешения 29 сентября 2020 года незаконно приобрел и хранил огнестрельное оружие и боеприпасы, а...
 
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