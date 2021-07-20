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"Там много расистов" Нелегалы рассказали, почему бегут из Беларуси в Литву
Источник материала: Партизан
Одной из традиционных характеристик белорусов традиционно называется толерантность. Но нелегальные мигранты, задержанные при пересечении литовско-белорусской границе, жалуются на расизм, с которым они сталкивались в Беларуси.
Так, Лианос из Камеруна в беседе с журналистом
В Литве же он получил «то, чего мы хотим – частичную свободу».
Нелегальный мигрант из Конго Майк сказал, что учился в Беларуси, но там было плохо.
«Там много расистов. Вообще, студентам в Беларуси плохо, поэтому я пришел сюда. Я сам искал, куда мне податься, в Литву или еще куда-то, неважно», – рассказал он.
Всего на границе с Беларусью в этом году литовские пограничники задержали более 2000 мигрантов – в 26 раза больше, чем в прошлом. Большинство из них — из стран Ближнего Востока и Африки.
В Литве обвиняют Минск в причастности к поставкам нелегалов.
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Одной из традиционных характеристик белорусов традиционно называется толерантность. Но нелегальные мигранты, задержанные при пересечении литовско-белорусской...
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