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"Там много расистов" Нелегалы рассказали, почему бегут из Беларуси в Литву

20.07.2021 15:41 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Одной из традиционных характеристик белорусов традиционно называется толерантность. Но нелегальные мигранты, задержанные при пересечении литовско-белорусской границе, жалуются на расизм, с которым они сталкивались в Беларуси.

"Там много расистов" Нелегалы рассказали, почему бегут из Беларуси в Литву
Так, Лианос из Камеруна в беседе с журналистом Delfi рассказал, что хотел пожить в Беларуси, «но там мы столкнулись с нечеловеческими условиями и политическим влиянием, такое окружение стало неподходящим». В частности, по его словам, в Беларуси ему приходилось сталкиваться с расизмом: «там идешь по улице, а люди показывают на тебя пальцем и смеются».

В Литве же он получил «то, чего мы хотим – частичную свободу».

Нелегальный мигрант из Конго Майк сказал, что учился в Беларуси, но там было плохо.

«Там много расистов. Вообще, студентам в Беларуси плохо, поэтому я пришел сюда. Я сам искал, куда мне податься, в Литву или еще куда-то, неважно», – рассказал он.

Всего на границе с Беларусью в этом году литовские пограничники задержали более 2000 мигрантов – в 26 раза больше, чем в прошлом. Большинство из них — из стран Ближнего Востока и Африки. 

В Литве обвиняют Минск в причастности к поставкам нелегалов.
 
Теги: Минск
 
 
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Одной из традиционных характеристик белорусов традиционно называется толерантность. Но нелегальные мигранты, задержанные при пересечении литовско-белорусской...
 
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