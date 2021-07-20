Лукашенко: Посол должен выйти и набить мерзавцу морду

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Правитель выступил с угрозами на совещании по приоритетам внешней политики.





Александр Лукашенко увязал тему санкций с Великой Отечественной войной.

— Всему миру нужно рассказать страшную правду об ужасах войны, о геноциде белорусского народа, о польской оккупации в межвоенный период и другие нелицеприятные факты, которые мы из-за своей порядочности стеснялись предъявить. Пришла пора сорвать маски со всех оккупантов и коллаборантов. В отличие от них, мы — потомки великих победителей, которые вернули мир народам Европы, спасли от уничтожения не одно поколение, — цитирует Лукашенко его пресс-служба . — Страны и народы Европы нас должны благодарить за то, что сделало предыдущее поколение, а не душить нас санкциями.

Правитель считает, что белорусские дипломаты «должны каждый день рассказывать эту правду людям в странах своей аккредитации, выступать в средствах массовой информации, размещать в социальных сетях»:

— Нужно бить противника его же оружием. Вот только на нашей стороне правда и доблесть наших предков. А их удел — жалкие выкрики, шантаж и реваншизм.

Правитель ждет от дипломатов хорошей отдачи. Он сказал: накануне президентских выборов в пошлом году МИД засыпал его предложениями по контактам с США, а также Литвой, Латвией и рядом других европейских стран.

– И ничего из того, что вы мне подсовывали, не сработало. Так что это было, дезинформация? Где сейчас ваши наработки, контакты, мероприятия по продвижению и укреплению имиджа, работа с аналитическими институтами? Может, вас просто использовали, как у нас в спецслужбах говорят, вслепую, а вы этого даже не поняли? – заявил Лукашенко, который не признан в ряде стран легитимным главой государства.

– Но, в конце концов, если в Риге кто-то, мерзавец какой-то, прикоснулся к белорусскому флагу и начал его там рвать, снимать, ну так посол должен выйти и публично с угрозой, может, для своей собственной жизни, набить тому мерзавцу морду, по-мужски говоря. А у нас тишина. И в МИДе тишина, чтобы вы знали (для журналистов говорю), пока президент не топнул ногой, – отметил Лукашенко.

Правитель поручил изучить вопрос кадрового комплектования белорусских диппредставительств в Европе:

– Роман Александрович и Игорь Петрович (премьер-министр Роман Головченко и глава Администрации Президента Игорь Сергеенко), надо серьезнейшим образом посмотреть на наши диппредставительства в Европе. Вы, как бывший дипломат (речь о Романе Головченко – прим.), я часто вам об этом говорю, знаете это не понаслышке. Слушайте, ну зачем нам там держать кучу дипломатов, если мы вообще с ними не торгуем, а политические отношения, дипломатия, она не просто отсутствует, она во вред государству.

Если там надо один посол и помощник, ну оставьте их, снимите им двухкомнатную квартиру и пусть работают. Пойдет (развитие сотрудничества – прим.) – добавим. Надо просто с точки зрения жизни и практики к этому подойти.

Лукашенко также заявил:

– Министр меня постоянно при назначении (я его приглашаю) убеждает, что здесь работают лучшие. У меня тогда возникает вопрос: так неужели решили отсидеться некоторые, подождать, пока утихнет буря? Очевидно одно: так дело дальше не пойдет. Или вы с народом, страной, президентом, лицом которого вы являетесь там и который вас туда направляет. Или такие кадры стране не нужны. Уж извините за откровенность.