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Лукашенко объявил об осеннем призыве в армию
Источник материала: АФН
Лукашенко 20 июля подписал Указ № 277 "Об увольнении в запас и призыве на срочную военную службу, службу в резерве".
«В целях поддержания боевой готовности Вооруженных Сил, других войск и воинских формирований документом предусматривается призвать в августе - ноябре 2021 года на срочную военную службу и службу в резерве граждан Беларуси мужского пола, которым ко дню призыва исполнилось 18 лет и которые не имеют права на отсрочку, а также граждан призывного возраста, утративших право на отсрочку», - говорится в официальном комментарии.
Одновременно указом предусматривается увольнение в запас военнослужащих срочной военной службы и резервистов, выслуживших установленные сроки.
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Лукашенко 20 июля подписал Указ № 277 "Об увольнении в запас и призыве на срочную военную службу, службу в резерве".
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