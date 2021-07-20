"Самые обидчивые — Кадыров и Лукашенко". Белорус стал одним из самых известных карикатуристов Европы

Художник родом из Минска , там же учился и работал, в 2002 году переехал на Камчатку, где жил до своей эмиграции в 2018 году во Францию. Лопатин — лауреат и дипломант международных конкурсов за картины в жанре карикатуры: Гран-при конкурса Caricaturama 3000 за работу "Черный лебедь", лауреат номинации "почетного упоминания" португальского конкурса World Press Cartoon. За время работы в камчатских изданиях за свои шаржи и карикатуры несколько раз давал объяснения прокуратуре, получил четыре судебные повестки, был выдворен из зала суда за зарисовку судебного процесса, стенд с его работами сняли с экспозиции, а персональную выставку "Гримасы власти" запретил губернатор.













В октябре 2017 года карикатура Дениса Лопатина на Николая II и Наталью Поклонскую "Найдите дуре мужика!" обернулась скандалом. Художник изобразил лик депутата Госдумы, которая держит в руке фаллоимитатор с лицом Николая II. По словам автора, он не хотел никого обидеть, а изображение Поклонской с Николаем II использовал как медиаобраз. Это и стало началом его дороги во Францию. Сегодня Денис — один лучших карикатуристов Европы.





Профессиональный риск карикатуриста

- Я так понимаю, карикатура на Поклонскую — не ваша бравада, вы ее сделали на заказ для людей, которые протестовали против запрета показа фильма "Матильда" Алексея Учителя в 2017 году.





— Да, люди шли на митинг в защиту свободы кинематографа в Петропавловске-Камчатском, им был нужен плакат. Я нарисовал и отдал. Его увезли на митинг, я тоже туда зашел. Конечно же, спецслужбы всех переписали, зафиксировали. И дальше понеслось. Я даже не знаю, что с этой картинкой сейчас. [Вскоре карикатуру похитили из подсобного помещения камчатского арт-центра "Гараж", где проходила выставка работ Лопатина. — Ред.].





- Сегодня, по прошествии трех лет, вы бы сделали ее, если бы знали, что так повернется жизнь?





— Когда я работал в камчатской газете и в Беларуси, бывало, говорили, что нужно "помягше" обходиться с политиками. В этом причина того, почему я только в 40 лет оказался во Франции. Я жалею, что недожигал огонь сатиры в прошлом, когда уговаривали быть осторожнее, меньше кусать этих товарищей, абы чего не вышло. Но это очередная веха, и жалеть не приходилось.





- Проблемы с властями у вас начались чуть ли не с первых дней творчества, когда вы еще работали в газетах. Почему все камни бросали если окончательное решение о появлении карикатуры принимал редактор издания?





— Да, решал редактор и, может быть, ему тоже прилетало. Но считалось, что кто нарисовал, тот и виноват. Есть люди, которые на дантиста обижаются за вырванный зуб. Обида неадекватов входит в список профессионального риска карикатуриста.

- Как-то вы сказали, что "кто больше оскорбляется, того нужно продолжать оскорблять". Это работает?





— Работает. Это выявление немного "поехавших" психопатов, особенно во власти, где они опаснее всего. Когда у человека от власти сносит голову, он резче воспринимает критику. Чем меньше пользы от политика обществу, тем он более обидчив. Самый обидчивый Рамзан Кадыров, он на первом месте. Лукашенко тоже. Помните, как в Средневековье короли держали шутов? Ведь королю не нужен шут, он нужен придворным как фактор неадекватности самого короля, который в какой-то момент перестает смеяться над шутками. Это признак того, что короля пора тихо задушить подушкой.





Пропаганда — это унизительно

- На сайте Саrtooning for peace, где вы публикуетесь, теме Беларуси посвящен целый раздел. А как обстоят дела с профессией карикатуриста в самой Беларуси, откуда вы родом, где учились и работали?





— С моей профессией там почти никак не обстояли дела уже в 1990-х. Я уехал оттуда в 2002-м, возможностей для политической сатиры там почти не было. Вся эта тенденция продолжилась, и она ускоряется. Друзья почти не могут выехать из Беларуси, они полностью закупорены, границы закрыты. Железный занавес у нас слеплен. Возможно, я впрыгнул в последний вагон уходящего поезда.





Конечно, гораздо лучше жилось бы в России, согласись я на какие-то пропагандистские вещи, но это унизительно по самой форме. Даже если не говорить о личном, то это какая-то рабская, холопская работа. Такие художники есть, например, Виталий Подвицкий, известный карикатурист-пропагандист. Он в Питере живет, очень хорошо и сытно. Их много. Даже украинские карикатуристы работают на российскую пропаганду.



