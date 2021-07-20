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Как будут принимать документы на обучение в БГУИР? Рассказываем о специальностях и сроках приёма

20.07.2021 16:19 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Приемная кампания началась в Беларуси – в 2021 году одновременно в ссузы и вузы. Так, высшие учебные заведения планируют зачислить почти 55 тысяч человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Как будут принимать документы на обучение в БГУИР? Рассказываем о специальностях и сроках приёма

У поступающих на бюджет есть время по 26 июля, на платную форму – по 9 августа. Внутренние вступительные испытания на некоторые специальности пройдут с 27 июля по 4 августа.

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В некоторых университетах обновились правила подачи документов. Так, теперь в БГУИР абитуриент самостоятельно вносит необходимые для поступления данные в электронный кабинет.

Как будут принимать документы на обучение в БГУИР? Рассказываем о специальностях и сроках приёма

Кроме того, есть возможность выбрать часы, удобные для подачи. Расширился и перечень специальностей.

Как будут принимать документы на обучение в БГУИР? Рассказываем о специальностях и сроках приёма

Борис Никульшин, ответственный секретарь приемной комиссии БГУИР:
Это специальности радиоэлектронного направления – «Квантовые информационные системы и «Нанотехнологии и наноматериалы».

С сегодняшнего дня по 26 июля мы принимаем документы на бюджет и с этого же дня мы принимаем на платное. Но заканчивается по 9 августа прием на платную форму обучения.

Как будут принимать документы на обучение в БГУИР? Рассказываем о специальностях и сроках приёма

Вадим Богуш, ректор БГУИР:
Для нас вступительная кампания этим не заканчивается, потому что в состав университета входит Минский радиотехнический колледж. В колледже тоже будут принимать документы, уже выпускников 9-х классов и 11-х классов, для того чтобы получить среднее специальное образование в сфере информационных технологий, радиоэлектроники.

Как будут принимать документы на обучение в БГУИР? Рассказываем о специальностях и сроках приёма

К слову, с 2021 года отслеживать актуальную информацию о поступлении в университеты станет проще – списки абитуриентов будут обновляться каждые три часа. Узнать о своей позиции среди других поступающих можно будет с шагом в 5 баллов, это в два раза точнее, чем в прошлые годы. В заключительный день приема документов информировать потенциальных первокурсников будут на два часа дольше обычного – до 17:00.

 
 
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Новости Беларуси. Приемная кампания началась в Беларуси – в 2021 году одновременно в ссузы и вузы. Так, высшие учебные заведения планируют зачислить почти 55 тысяч...
 
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