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«Мы с собой несём огромное полотнище государственного флага». Участники молодёжного поезда побывали в Брестской крепости
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. За семь дней увидеть всю Беларусь. Молодежный поезд продолжает путешествие по стране. 20 июля пассажиров необычного состава встречали в Бресте, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Музыкальное шоу развернулось на первом пути железнодорожного вокзала.
Национальный проект объединяет молодежь со всей страны и проходит под хэштегом «БеларусьМолодежьЕдинство». В Бресте у него обширная программа.
Пассажиры молодежного поезда познакомятся с жителями «Детского квартала на Васнецова», где расположились сразу несколько домов семейного типа.
Молодые люди посетили также Брестскую крепость, где развернули государственный флаг и приняли участие в благоустройстве территории.
Сергей Сыранков, руководитель молодежного поезда, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Мы едины в уверенности в том, что у Беларуси светлое будущее, мы уверены и едины в понимании того, что будущее Беларуси строить молодым.
В 2021 году набор участников молодежного поезда был открытым, конкурс составил больше двух человек на место. Также впервые в проекте участвуют иностранные студенты.
Павел Никитин, участник молодежного поезда:
Главная миссия проекта, как признаются сами ребята, – объединить всех под одним флагом. В маршруте – семь городов и 2 000 километров. Позади уже Полоцк, Витебск, Горки и Петриков. После Бреста молодежный поезд отправится в Марьину Горку и финиширует в Минске.
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«Мы с собой несём огромное полотнище государственного флага». Участники молодёжного поезда побывали в Брестской крепости
Новости Беларуси. За семь дней увидеть всю Беларусь. Молодежный поезд продолжает путешествие по стране. 20 июля пассажиров необычного состава встречали в Бресте,...
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