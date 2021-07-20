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«Мы с собой несём огромное полотнище государственного флага». Участники молодёжного поезда побывали в Брестской крепости

20.07.2021 16:37 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. За семь дней увидеть всю Беларусь. Молодежный поезд продолжает путешествие по стране. 20 июля пассажиров необычного состава встречали в Бресте, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Музыкальное шоу развернулось на первом пути железнодорожного вокзала.

«Мы с собой несём огромное полотнище государственного флага». Участники молодёжного поезда побывали в Брестской крепости

Национальный проект объединяет молодежь со всей страны и проходит под хэштегом «БеларусьМолодежьЕдинство». В Бресте у него обширная программа.

«Мы с собой несём огромное полотнище государственного флага». Участники молодёжного поезда побывали в Брестской крепости

Пассажиры молодежного поезда познакомятся с жителями «Детского квартала на Васнецова», где расположились сразу несколько домов семейного типа.

«Мы с собой несём огромное полотнище государственного флага». Участники молодёжного поезда побывали в Брестской крепости

Молодые люди посетили также Брестскую крепость, где развернули государственный флаг и приняли участие в благоустройстве территории.

«Мы с собой несём огромное полотнище государственного флага». Участники молодёжного поезда побывали в Брестской крепости

Сергей Сыранков, руководитель молодежного поезда, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Мы с собой несем огромное полотнище государственного флага Республики Беларусь, разворачиваем его в самых сакральных и святых для нас местах, в том числе и сегодня в Брестской крепости-герое. Государственный флаг как символ белорусского единства, как символ единства молодежи.

Мы едины в уверенности в том, что у Беларуси светлое будущее, мы уверены и едины в понимании того, что будущее Беларуси строить молодым.

«Мы с собой несём огромное полотнище государственного флага». Участники молодёжного поезда побывали в Брестской крепости

В 2021 году набор участников молодежного поезда был открытым, конкурс составил больше двух человек на место. Также впервые в проекте участвуют иностранные студенты.

«Мы с собой несём огромное полотнище государственного флага». Участники молодёжного поезда побывали в Брестской крепости

Павел Никитин, участник молодежного поезда:
Это непередаваемые ощущения. Нас везде радушно приняли. Я побывал в тех местах, куда бы я, наверное, никогда не съездил. Такая атмосфера кругом дружественная, сплоченная, я очень этому рад.

Участник молодёжного поезда из Узбекистана в Бресте: это возможность увидеть города Беларуси, что очень приятно

«Мы с собой несём огромное полотнище государственного флага». Участники молодёжного поезда побывали в Брестской крепости

Главная миссия проекта, как признаются сами ребята, – объединить всех под одним флагом. В маршруте – семь городов и 2 000 километров. Позади уже Полоцк, Витебск, Горки и Петриков. После Бреста молодежный поезд отправится в Марьину Горку и финиширует в Минске.

 
Теги: Брест, Витебск
 
 
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Новости Беларуси. За семь дней увидеть всю Беларусь. Молодежный поезд продолжает путешествие по стране. 20 июля пассажиров необычного состава встречали в Бресте,...
 
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