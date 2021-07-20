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Мужчина в Солигорске выпил дезинфицирующее средство и погиб
Источник материала: ОНТ
В Солигорске мужчина погиб после употребления дезинфицирующего средства,
19 июля утром из Солигорской больницы поступило сообщение о том, что в реанимации умер 62-летний мужчина.
Фото: БЕЛТА
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В Солигорске мужчина погиб после употребления дезинфицирующего средства, сообщается в Telegram-канале СК. 19 июля утром из Солигорской больницы поступило...
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