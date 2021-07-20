Мужчина в Солигорске выпил дезинфицирующее средство и погиб

Источник материала: ОНТ

В Солигорске мужчина погиб после употребления дезинфицирующего средства, сообщается в Telegram-канале СК.

19 июля утром из Солигорской больницы поступило сообщение о том, что в реанимации умер 62-летний мужчина.



17 июля, по предварительной информации, солигорчанина, злоупотреблявшего алкоголем, супруга обнаружила лежащим дома на полу. Он успел рассказать, что выпил дезинфицирующее средство. В тяжелом состоянии бригада скорой помощи доставила мужчину в больницу. Он скончался спустя сутки.



По данному факту Солигорский районный отдел Следственного комитета проводит проверку.

Фото: БЕЛТА

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