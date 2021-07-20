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Что можно пить в жару? Список полезных и вкусных напитков
Источник материала: ОНТ
В жаркую погоду нужно соблюдать водный баланс. Универсальный рецепт для лета – полтора-два литра чистой питьевой воды в день. И хорошее самочувствие вас не покинет. А какими полезными и при этом вкусными напитками можно разнообразить рацион?
Подробнее – в сюжете «Нашего утра».
ФОТО: pixabay
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В жаркую погоду нужно соблюдать водный баланс. Универсальный рецепт для лета – полтора-два литра чистой питьевой воды в день. И хорошее самочувствие вас не...
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