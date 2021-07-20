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«Вывели на границу, поставили впереди, как фашисты»: Лукашенко сравнил условия содержания беженцев в Литве с концентрационными лагерями

20.07.2021 16:41 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

«Вывели на границу, поставили впереди, как фашисты»: Лукашенко сравнил условия содержания беженцев в Литве с концентрационными лагерями

Александр Лукашенко на совещании по приоритетам внешней политики на современном этапе заявил о бесчеловечном отношении к мигрантам в Литве, передает БЕЛТА.

Президент обратил внимание на отношение Литвы к мигрантам – их задерживают при пересечении границы – и сравнил с концентрационными лагерями условия содержания беженцев. Глава государства рассказал об инциденте, который недавно произошел на белорусско-литовской границе. На белорусских телеканалах об этом были показаны сюжеты. Речь о группе из 26 мигрантов, в основном женщин и детей, которых отправили через границу с литовской на белорусскую территорию принудительно, угрожая оружием.

Фото: БЕЛТА

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Александр Лукашенко на совещании по приоритетам внешней политики на современном этапе заявил о бесчеловечном отношении к мигрантам в Литве, передает БЕЛТА....
 
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