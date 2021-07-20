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«Вывели на границу, поставили впереди, как фашисты»: Лукашенко сравнил условия содержания беженцев в Литве с концентрационными лагерями
Источник материала: ОНТ
Александр Лукашенко
Президент обратил внимание на отношение Литвы к мигрантам – их задерживают при пересечении границы – и сравнил с концентрационными лагерями условия содержания беженцев. Глава государства рассказал об
Фото: БЕЛТА
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«Вывели на границу, поставили впереди, как фашисты»: Лукашенко сравнил условия содержания беженцев в Литве с концентрационными лагерями
Александр Лукашенко на совещании по приоритетам внешней политики на современном этапе заявил о бесчеловечном отношении к мигрантам в Литве, передает БЕЛТА....
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