Что делать, если вас замучила изжога? Вот советы диетолога

Источник материала: ОНТ

Чтобы не допустить появления изжоги, еду следует пережевывать медленно и тщательно, пишет Digital Journal со ссылкой на американского клинического диетолога Викки Петерсен.

Еще один способ избавиться от изжоги, отметила медик, прогуляться после приема пищи – ходьба способствует правильному пищеварению.

Изжогу может спровоцировать курение, употребление кофе в больших количествах, стресс, лишний вес. Так, отметила Петерсон, табак и кофе способны ослаблять нижний пищеводный сфинктер. Его функция – ограничение попадания пищи из желудка обратно в пищевод.

У людей, страдающих ожирением, часто мышцы живота и диафрагма ослаблены. Поэтому их неправильная работа провоцирует изжогу, сказала диетолог.

ФОТО: depositphotos

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