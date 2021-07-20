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Что делать, если вас замучила изжога? Вот советы диетолога
Источник материала: ОНТ
Чтобы не допустить появления изжоги, еду следует пережевывать медленно и тщательно,
Еще один способ избавиться от изжоги, отметила медик, прогуляться после приема пищи – ходьба способствует правильному пищеварению.
Изжогу может спровоцировать курение, употребление кофе в больших количествах, стресс, лишний вес. Так, отметила Петерсон, табак и кофе способны ослаблять нижний пищеводный сфинктер. Его функция – ограничение попадания пищи из желудка обратно в пищевод.
У людей, страдающих ожирением, часто мышцы живота и диафрагма ослаблены. Поэтому их неправильная работа провоцирует изжогу, сказала диетолог.
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Чтобы не допустить появления изжоги, еду следует пережевывать медленно и тщательно, пишет Digital Journal со ссылкой на американского клинического диетолога Викки...
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