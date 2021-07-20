ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Что делать, если вас замучила изжога? Вот советы диетолога

20.07.2021 16:41 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Что делать, если вас замучила изжога? Вот советы диетолога

Чтобы не допустить появления изжоги, еду следует пережевывать медленно и тщательно, пишет Digital Journal со ссылкой на американского клинического диетолога Викки Петерсен.

Еще один способ избавиться от изжоги, отметила медик, прогуляться после приема пищи – ходьба способствует правильному пищеварению.

Изжогу может спровоцировать курение, употребление кофе в больших количествах, стресс, лишний вес. Так, отметила Петерсон, табак и кофе способны ослаблять нижний пищеводный сфинктер. Его функция – ограничение попадания пищи из желудка обратно в пищевод. 

У людей, страдающих ожирением, часто мышцы живота и диафрагма ослаблены. Поэтому их неправильная работа провоцирует изжогу, сказала диетолог.

ФОТО: depositphotos

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Чтобы не допустить появления изжоги, еду следует пережевывать медленно и тщательно, пишет Digital Journal со ссылкой на американского клинического диетолога Викки...
 
Новости дня
Новости разные
 
В программу Олимпиады включен новый вид спорта
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

19.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
20.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА  |  Бизнес Инфо 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by