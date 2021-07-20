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В Китае теперь можно иметь троих детей
Источник материала: ОНТ
Правительство КНР разрешило иметь троих детей,
Сегодня Центральный комитет Коммунистической партии Китая опубликовал решение. Там говорится, что пара может иметь троих детей, а все ограничительные меры отменены, в том числе штрафы и наказания.
Все условия для рождения новых граждан КНР – от прохождения необходимых скринингов до поддержки квалифицированных детских садов для детей от 2 до 3 лет – государство планирует создать к 2025 году.
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Правительство КНР разрешило иметь троих детей, сообщает БЕЛТА – Синьхуа. Сегодня Центральный комитет Коммунистической партии Китая опубликовал решение. Там...
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