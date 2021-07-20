О последствиях грозы в Бобруйске рассказали в МЧС: повреждены 12 автомобилей, повалены деревья

Источник материала: ОНТ

В Бобруйске из-за прохождения грозового фронта повреждены 12 автомобилей, сообщается на сайте МЧС Беларуси.

В результате прохождения грозового фронта и шквалистого усиления ветра до 15 м/с 19 июля в Бобруйске зафиксировали 10 случаев падения деревьев. Из-за этого были повреждены 12 автомобилей и 5 листов шифера кровли частного дома по ул. Коммунистической.





Никто не пострадал. 10 выездов на уборку деревьев совершили сотрудники МЧС.





Фото: МЧС Беларуси

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