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О последствиях грозы в Бобруйске рассказали в МЧС: повреждены 12 автомобилей, повалены деревья

20.07.2021 16:41 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

О последствиях грозы в Бобруйске рассказали в МЧС: повреждены 12 автомобилей, повалены деревья

В Бобруйске из-за прохождения грозового фронта повреждены 12 автомобилей, сообщается на сайте МЧС Беларуси.

В результате прохождения грозового фронта и шквалистого усиления ветра до 15 м/с 19 июля в Бобруйске зафиксировали 10 случаев падения деревьев. Из-за этого были повреждены 12 автомобилей и 5 листов шифера кровли частного дома по ул. Коммунистической. 


Никто не пострадал. 10 выездов на уборку деревьев совершили сотрудники МЧС.


Фото: МЧС Беларуси

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В Бобруйске из-за прохождения грозового фронта повреждены 12 автомобилей, сообщается на сайте МЧС Беларуси. В результате прохождения грозового фронта и...
 
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