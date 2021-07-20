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Олимпиада в Токио: как можно поддержать белорусских спортсменов и какие ограничения по COVID-19 будут в олимпийской деревне?
Источник материала: ОНТ
Через 3 дня в Токио стартуют летние Олимпийские игры, наша сборная уже в стране Восходящего солнца и готова достойно представить Беларусь. Сколько белорусских спортсменов получили олимпийские лицензии и как можно поддержать атлетов? Об этом в программе «Наше утро» рассказала генеральный секретарь Национального олимпийского комитета Полина Головина.
ФОТО: pixabay
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Олимпиада в Токио: как можно поддержать белорусских спортсменов и какие ограничения по COVID-19 будут в олимпийской деревне?
Через 3 дня в Токио стартуют летние Олимпийские игры, наша сборная уже в стране Восходящего солнца и готова достойно представить Беларусь. Сколько белорусских...
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