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Олимпиада в Токио: как можно поддержать белорусских спортсменов и какие ограничения по COVID-19 будут в олимпийской деревне?

20.07.2021 16:41 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Олимпиада в Токио: как можно поддержать белорусских спортсменов и какие ограничения по COVID-19 будут в олимпийской деревне?

Через 3 дня в Токио стартуют летние Олимпийские игры, наша сборная уже в стране Восходящего солнца и готова достойно представить Беларусь. Сколько белорусских спортсменов получили олимпийские лицензии и как можно поддержать атлетов? Об этом в программе «Наше утро» рассказала генеральный секретарь Национального олимпийского комитета Полина Головина. 

ФОТО: pixabay

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Через 3 дня в Токио стартуют летние Олимпийские игры, наша сборная уже в стране Восходящего солнца и готова достойно представить Беларусь. Сколько белорусских...
 
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