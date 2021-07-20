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По мнению политологов, в Украине социальные протесты могут радикализироваться уже в ближайшие месяцы
Источник материала: ОНТ
Неспокойно в Украине. Социальные протесты уже в ближайшие месяцы могут радикализироваться.
По словам украинских политологов, растущим недовольством людей президентом Зеленским и его администрацией готовы воспользоваться самые разные политические силы.
И уличное противостояние, в основе которого – социальные и экономически проблемы, может приобрести самые жесткие формы и непредсказуемые последствия.
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По мнению политологов, в Украине социальные протесты могут радикализироваться уже в ближайшие месяцы
Неспокойно в Украине. Социальные протесты уже в ближайшие месяцы могут радикализироваться. По словам украинских политологов, растущим недовольством людей...
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