По мнению политологов, в Украине социальные протесты могут радикализироваться уже в ближайшие месяцы

Источник материала: ОНТ

Неспокойно в Украине. Социальные протесты уже в ближайшие месяцы могут радикализироваться.

По словам украинских политологов, растущим недовольством людей президентом Зеленским и его администрацией готовы воспользоваться самые разные политические силы.

И уличное противостояние, в основе которого – социальные и экономически проблемы, может приобрести самые жесткие формы и непредсказуемые последствия.

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