В Могилеве продавали опасную бытовую технику

Источник материала: ОНТ

Могилеве продавали опасную бытовую технику" class="one-news__figure-img">

В Могилеве из продажи изъяли опасную бытовую технику – вафельницы и сэндвичницы, изготовленные в Китае, пишет БЕЛТА со ссылкой на областную инспекцию Госстандарта.

Еще одно нарушение – в инструкции не указано, что приборы не предназначены для приведения в работу внешним таймером.

ФОТО: БЕЛТА





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