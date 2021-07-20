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В Могилеве продавали опасную бытовую технику
Источник материала: ОНТМогилеве продавали опасную бытовую технику" class="one-news__figure-img">
В Могилеве из продажи изъяли опасную бытовую технику – вафельницы и сэндвичницы, изготовленные в Китае,
Еще одно нарушение – в инструкции не указано, что приборы не предназначены для приведения в работу внешним таймером.
ФОТО: БЕЛТА
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В Могилеве из продажи изъяли опасную бытовую технику – вафельницы и сэндвичницы, изготовленные в Китае, пишет БЕЛТА со ссылкой на областную инспекцию...
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