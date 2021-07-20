Почему полезно пить воду натощак? Это нужно знать всем

Источник материала: ОНТ

Ни для кого давно не секрет, что организму в начале дня нужен не только обычный душ, но и внутренний. Одна из самых полезных привычек – глоток свежей воды с утра. А если еще и с лимоном – ваша пищеварительная система скажет вам спасибо. Насколько полезна такая промывка, и почему лучше делать это натощак?

Подробнее – в сюжете «Нашего утра».





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