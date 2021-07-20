«Зачем там держать кучу дипломатов?» Президент поручил обратить внимание на диппредставительства в Европе

Источник материала: ОНТ

Александр Лукашенко во время совещания по приоритетам внешней политики поручил серьезно подойти к вопросу кадрового комплектования белорусских диппредставительств в Европе, пишет БЕЛТА.

По словам Александра Лукашенко, процесс оптимизации белорусских загранучреждений идет не слишком активно.

ФОТО: БЕЛТА









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