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Обещали снять порчу: минчанка заплатила мошенникам более $63 тыс.

20.07.2021 16:41 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Обещали снять порчу: минчанка заплатила мошенникам более тыс.

Жительница Минска стала жертвой мошенников и лишилась крупной суммы денег – ей обещали снять родовое проклятие, сообщили в Следственном комитете. 

Женщина перевела данную сумму. После этого с пенсионеркой связалась «маг Ева». Она провела консультацию и убедила минчанку, что на ней лежит родовое проклятие, которое можно снять. Для этого нужно провести обряды. 

Мошенники убедили пенсионерку, что вложенные ею деньги будут возвращены. Когда минчанка решила получить средства обратно, ей сказали заплатить подоходный налог. Женщина перевела мошенникам еще свыше 5 тысяч долларов, а когда поняла, что деньги ей не вернут, обратилась в милицию. 

Установлено, что деньги пенсионерка перечисляла в банки на территории Украины. Личности подозреваемых устанавливают. 

ФОТО: БЕЛТА



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Теги: Минск
 
 
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Жительница Минска стала жертвой мошенников и лишилась крупной суммы денег – ей обещали снять родовое проклятие, сообщили в Следственном комитете.  Женщина...
 
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