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Хоккеисты НХЛ могут сыграть на зимних Олимпийских играх в Пекине

20.07.2021 16:41 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Хоккеисты НХЛ могут сыграть на зимних Олимпийских играх в Пекине

Игроки НХЛ близки к тому, чтобы сыграть на зимних Олимпийских играх в Пекине (соревнования пройдут в феврале 2022 года). 

В новом календаре сильнейшей лиги мира запланирован перерыв с 5 по 22 февраля – как раз в это время и пройдут Игры. Однако календарь будет включать оговорку, что перерыв еще не гарантирует точного выступления спортсменов на Олимпиаде. 

Отметим, что Национальная хоккейная лига делала перерыв на Игры с 1998 по 2014 годы. Но в 2018 в Пхенчхан сильнейшие игроки поехать не смогли. Если руководству Лиги и представителям Международного Олимпийского комитета удастся уладить все вопросы, игроки смогут усилить свои сборные на главном старте четырехлетия. 

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Игроки НХЛ близки к тому, чтобы сыграть на зимних Олимпийских играх в Пекине (соревнования пройдут в феврале 2022 года).  В новом календаре сильнейшей лиги мира...
 
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