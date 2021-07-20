Хоккеисты НХЛ могут сыграть на зимних Олимпийских играх в Пекине

Источник материала: ОНТ

Игроки НХЛ близки к тому, чтобы сыграть на зимних Олимпийских играх в Пекине (соревнования пройдут в феврале 2022 года).

В новом календаре сильнейшей лиги мира запланирован перерыв с 5 по 22 февраля – как раз в это время и пройдут Игры. Однако календарь будет включать оговорку, что перерыв еще не гарантирует точного выступления спортсменов на Олимпиаде.

Отметим, что Национальная хоккейная лига делала перерыв на Игры с 1998 по 2014 годы. Но в 2018 в Пхенчхан сильнейшие игроки поехать не смогли. Если руководству Лиги и представителям Международного Олимпийского комитета удастся уладить все вопросы, игроки смогут усилить свои сборные на главном старте четырехлетия.

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