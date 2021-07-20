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Нападающий Максим Скавыш официально стал футболистом солигорского «Шахтера»
Источник материала: ОНТ
Нападающий Максим Скавыш официально стал футболистом солигорского «Шахтера».
Слухи о переходе игрока из БАТЭ в клуб из Солигорска ходили давно, но только сейчас команды заключили трансферное соглашение.
Карьеру футболиста Скавыш начал именно в БАТЭ. Затем играл в бобруйской «Белшине», калининградской «Балтике», жодинском «Торпедо».
Скавыш – четырехкратный чемпион, а также обладатель Кубка Беларуси. В прошлом году он был признан лучшим футболистом страны.
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Нападающий Максим Скавыш официально стал футболистом солигорского «Шахтера». Слухи о переходе игрока из БАТЭ в клуб из Солигорска ходили давно, но только сейчас...
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