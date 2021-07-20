Источник материала: ОНТ

Три представителя Беларуси сыграют в теннисном турнире на Олимпиаде в Токио – это Арина Соболенко, Илья Ивашко и Егор Герасимов. Остальные участвуют в различных турнирах.

Александра Саснович и Ольга Говорцова 20 июля проведут первые матчи в польской Гдыне. Соперницей Саснович станет полька Вероника Башак. 19-летняя теннисистка занимает 797 место в рейтинге, она аутсайдер в матче с белоруской.

Ольга Говорцова за выход во второй раунд поборется с немецкой теннисисткой Тамарой Корпач. Призовой фонд турнира в Гдыне – 235 тысяч долларов.

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