Как инвестировать в крипту и стоит ли игра свеч

Источник материала: ProBusiness

По мере того как курс биткоина (BTC) вначале достиг рекордных $ 64 000, а затем упал практически вдвое, все больше белорусских компаний задавались вопросом: можно и нужно ли инвестировать в криптовалюту? И если да, то какие налоги придется заплатить и о каких подводных камнях следует знать? Об особенностях вложений в крипту для юрлиц рассказывают эксперты FREE2EX .

Артур Костюшко

Юрист криптобиржи FREE2EX Карина Кардаш

Ведущий эксперт криптобиржи FREE2EX Алексей Короленко

Директор по маркетингу FREE2EX

Криптовалютное регулирование в Беларуси

В конце 2017 года Декрет № 8 «О развитии цифровой экономики» узаконил на территории Беларуси криптовалюты и операции с ними. Помимо Декрета № 8 был принят еще ряд важных документов — в частности, Требования к оператору криптоплатформы и Требования к правилам внутреннего контроля .

Таким образом был создан фундамент правового поля для работы криптобирж, обменников, организаторов ICO, IEO.

ICO (Initial coin offering) — форма привлечения инвестиций в виде продажи инвесторам фиксированного количества новых единиц криптовалют, полученных разовой или ускоренной генерацией. Встречается также форма «первичного предложения токенов». Помимо этого, термин ICO часто заменяется словом «краудсейл».

IEO (Initial exchange offering) — вариант ICO, проходящего под контролем сервиса обмена криптовалют.

Однако нас ждет еще довольно долгий процесс создания комплексного регулирования, когда клиенты таких платформ перестанут опасаться, что в один прекрасный день они исчезнут вместе с деньгами. Все идет к тому, что сомнительные или мошеннические платформы просто не смогут удовлетворять требованиям закона.

Тем не менее покупка биткоинов обычными гражданами — это одно, а корпоративные инвестиции и выпуск токенов юрлицами — совсем другое: контроль жестче, а риски в случае нарушений выше.

Белорусские компании пока с опаской относятся к криптовалютам, потому что толком не знают, что разрешено, что запрещено и как вообще учитывать подобные активы на балансе. Ниже мы постарались дать подробные ответы на самые распространенные вопросы бизнеса по этой теме.



Фото: belrynok.by

Могут ли компании инвестировать в крипту в Беларуси?

Краткий ответ — да, разрешается, и да, это привлекательный способ инвестирования. Юрлица могут приобретать любые цифровые знаки — Bitcoin, Ethereum, альткоины, стейблкоины, корпоративные токены белорусских и зарубежных компаний и т.д.

Теоретически юридическим лицам доступны те же источники дохода от криптовалюты, что и обычным людям: продажа на бирже с прибылью, размещение в стейкинге и в пулах ликвидности и т.д. Однако для совершения операций компании могут использовать лишь те площадки, которые зарегистрированы как операторы криптоплатформ и организаторы ICO. Проверить это можно здесь .

То есть юрлицо не может, например, отправить криптовалюту и токены в пул на децентрализованной бирже или купить токены нового проекта на нерегулируемой бирже вроде Binance или KuCoin.

Комментирует Артур Костюшко:

«Декрет № 8 (ред. от 18.03.2021) „О развитии цифровой экономики“ определил, что деятельность, связанная с приобретением и (или) отчуждением, в том числе обменом токенов, является незаконной и запрещается предпринимательская деятельность, если осуществляется не через резидентов ПВТ — операторов криптоплатформы, операторов обмена криптовалют».

Как вести учет криптовалюты?

С 28 марта 2018 года в Беларуси действует Национальный стандарт бухгалтерского учета и отчетности «Цифровые знаки (токены)» . Он указывает, как именно принимать токены к учету в зависимости от того, с какой целью и каким образом компания их приобрела:

Куплены на криптобирже с целью последующей продажи

Куплены, чтобы можно было воспользоваться правами, которые «зашиты» в токене (например, процентный доход от корпоративных токенов)

Получены в качестве вознаграждения за майнинг или подтверждение транзакций на блокчейне (сюда также относится доход от стейкинга)

Получены в качестве оплаты за услуги.

Для каждой статьи установлены свои бухгалтерские проводки. Кроме того, имеет значение, сколько времени прошло с момента размещения токенов.

Национальный стандарт также устанавливает правила учета денежных средств, полученных компанией при продаже токенов, будь то криптовалюта, ранее купленная на бирже, или же намайненная.

Разумеется, что для каждой операции с токенами должен создаваться первичный учетный документ (ПУД). Это останавливает многих предпринимателей: они не уверены, смогут ли получить необходимые справки от оператора криптобиржи. На самом деле все регулируемые белорусские криптоплатформы без проблем предоставляют подтверждающие документы.

Поясняет Карина Кардаш:

«Расскажу, как это работает, на примере криптобиржи FREE2EX. У нас каждый зарегистрированный и прошедший полную верификацию пользователь (в том числе и юрлицо) может получить подтверждающий документ о покупке или продаже криптовалюты.

Выглядит этот документ следующим образом: из личного кабинета менеджер выгружает историю операций по счету, заверяет печатью и подписью. Обычно скана достаточно, но при необходимости высылается оригинал — это решает служба поддержки индивидуально с каждым клиентом.

Глядя на этот документ, налоговая видит, какую сумму клиент получил от операций с токенами на криптобирже».



Фото: myfin.by

Каким будет налогообложение доходов компаний от криптовалюты?

Если организация продала BTC за USDT (долларовые стейблкоины) на криптобирже и получила прибыль, то налог ей платить не придется. А вот когда юрлицо обменяет полученные USDT на фиатные деньги (белорусские рубли, доллары и т.д.), то нужно будет заплатить налог на прибыль.

Лучше всего при белорусском криптовалютном законодательстве живется «физикам».

Они не должны платить вообще никаких налогов на доходы от операций с токенами до 1 января 2023 . Но и для юрлиц до этой даты также действует ряд налоговых льгот:

Не нужно платить налог на прибыль, полученную от продажи одних токенов за другие, даже если по факту организация получила прибыль в криптовалюте

Точно так же при упрощенной системе налогообложения не облагается налогом выручка от обмена одних токенов на другие

Не облагается налогом на прибыль выручка от размещения собственных корпоративных токенов через организатора ICO — резидента ПВТ

Операции с токенами не облагаются НДС

Резиденты ПВТ освобождены от налогов на доходы, связанные с криптовалютой.

Может ли компания выпустить собственные токены?

Да, и уже есть несколько успешных примеров — в частности, производитель моющих средств и ритейлер . Такие токены схожи с корпоративными облигациями: компания привлекает финансирование, а взамен выплачивает держателям токенов регулярный доход.

В одном из упомянутых примеров размер выпуска составил $ 500 000, а ставка дохода — 10% годовых с ежемесячными выплатами в течение двух лет. Причем покупатели токенов могут при желании вернуть средства досрочно уже через шесть месяцев. Вторая компания выпустила токенов на $ 3 млн и € 3 млн под 5% годовых сроком на три года.

Обратите внимание! Компания не может выпустить токен самостоятельно: необходимо обратиться к организатору ICO — резиденту ПВТ (Парка высоких технологий). Зарубежная компания — например, российская — также может заказать услугу эмиссии токенов (ICO) в Беларуси. Главное — действовать через зарегистрированного оператора криптоплатформы — резидента ПВТ.

Типовой план ICO изображен ниже.

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Изображение предоставлено криптобиржей FREE2EX

Стоит ли игра свеч

При наличии продуманной стратегии и корректной системы учета инвестиции в криптовалюту могут стать хорошим источником дохода для компании. В среднем профессиональные трейдеры зарабатывают 100% годовых.

Однако подчеркнем, что все зависит от выбранной стратегии. Она может быть консервативной, а может быть агрессивной. При этом криптобиржа не гарантирует результат. Конечно, инвестирование в такие волатильные криптовалюты сопряжено со значительным риском. Но есть и более консервативные инструменты — например, инвестиции в токенизированные акции, ETF (Exchange-traded fund — биржевой инвестиционный фонд), золото и другие традиционные активы в токенизированной форме.

По сути, бизнес инвестирует в токены и пользуется всеми преимуществами и льготами Декрета № 8. А фактически беспрепятственно и без «головной боли» инвестирует в акции американских и европейских компаний, индексы типа S&P 500, нефть, золото и так далее. Собственники, финдиректора и казначеи могут спокойно распоряжаться свободными деньгами, инвестируя их таким способом.

Кроме того, выпуск собственных токенов открывает перед компаниями принципиально новые возможности для развития бизнеса.

Комментирует Алексей Короленко:

«Пока все корпоративные токены в Беларуси представляют собой простой долговой инструмент, аналог облигаций. Преимущество долговых токенов перед облигациями в том, что их можно привязать к твердой валюте, прежде всего к доллару США. Однако на самом деле бизнесу доступен целый арсенал вариантов: например, можно выпустить:

— внутренний расчетный токен для холдинга, который облегчит движение денег и удешевит расчеты внутри группы

— токен для программы лояльности, который будет отражать все ее нюансы и сложности расчета и добавит геймификации в отношения с клиентами

— ютилити-актив, который позволит токенизировать товары и услуги.

И таких вариантов масса».

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Изображение предоставлено криптобиржей FREE2EX

В заключение

Несмотря на то, что юридический статус криптовалют в Беларуси был урегулирован более трех лет назад, для бизнеса они остаются непривычным и даже подозрительным инструментом. Во многом здесь мы видим вину СМИ, которые делают упор на волатильности, закрытии нерегулируемых бирж в разных странах и других неоднозначных аспектах крипты.

Однако эта шумиха не должна заслонять главного: огромного потенциала криптовалют как инвестиционного инструмента для бизнеса. Ряд белорусских компаний уже это осознал, остается надеяться, что за ними последуют сотни других.

Кроме этого, в соответствии с Решением Наблюдательного совета Парка высоких технологий , белорусское законодательство обязывает в материалах, посвященном теме крипты, делать вот такой дисклеймер:

«Деятельность, связанная со сделками (операциями) с токенами, связана с высоким уровнем риска полной потери денежных средств и иных объектов гражданских прав (инвестиций), переданных в обмен на токены. Правовое регулирование сделок с токенами не имеет единообразного подхода, и последствия совершения таких сделок могут иметь разную правовую оценку в различных государствах».

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