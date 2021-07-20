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Как инвестировать в крипту и стоит ли игра свеч
20.07.2021 16:55 — Разное | ProBusiness
Источник материала: ProBusiness
По мере того как курс биткоина (BTC) вначале
Криптовалютное регулирование в Беларуси
В конце 2017 года Декрет № 8
Таким образом был создан фундамент правового поля для работы криптобирж, обменников, организаторов ICO, IEO.
Однако нас ждет еще довольно долгий процесс создания комплексного регулирования, когда клиенты таких платформ перестанут опасаться, что в один прекрасный день они исчезнут вместе с деньгами. Все идет к тому, что сомнительные или мошеннические платформы просто не смогут удовлетворять требованиям закона.
Тем не менее покупка биткоинов обычными гражданами — это одно, а корпоративные инвестиции и выпуск токенов юрлицами — совсем другое: контроль жестче, а риски в случае нарушений выше.
Белорусские компании пока с опаской относятся к криптовалютам, потому что толком не знают, что разрешено, что запрещено и как вообще учитывать подобные активы на балансе. Ниже мы постарались дать подробные ответы на самые распространенные вопросы бизнеса по этой теме.
Могут ли компании инвестировать в крипту в Беларуси?
Краткий ответ — да, разрешается, и да, это привлекательный способ инвестирования. Юрлица могут приобретать любые цифровые знаки — Bitcoin, Ethereum, альткоины, стейблкоины, корпоративные токены белорусских и зарубежных компаний и т.д.
Теоретически юридическим лицам доступны те же источники дохода от криптовалюты, что и обычным людям: продажа на бирже с прибылью, размещение в стейкинге и в пулах ликвидности и т.д. Однако для совершения операций компании могут использовать лишь те площадки, которые зарегистрированы как операторы криптоплатформ и организаторы ICO. Проверить это можно
То есть юрлицо не может, например, отправить криптовалюту и токены в пул на децентрализованной бирже или купить токены нового проекта на нерегулируемой бирже вроде Binance или KuCoin.
Как вести учет криптовалюты?
С 28 марта 2018 года в Беларуси действует
Для каждой статьи установлены свои бухгалтерские проводки. Кроме того, имеет значение, сколько времени прошло с момента размещения токенов.
Национальный стандарт также устанавливает правила учета денежных средств, полученных компанией при продаже токенов, будь то криптовалюта, ранее купленная на бирже, или же намайненная.
Разумеется, что для каждой операции с токенами должен создаваться первичный учетный документ (ПУД). Это останавливает многих предпринимателей: они не уверены, смогут ли получить необходимые справки от оператора криптобиржи. На самом деле все регулируемые белорусские криптоплатформы без проблем предоставляют подтверждающие документы.
Каким будет налогообложение доходов компаний от криптовалюты?
Если организация продала BTC за USDT (долларовые стейблкоины) на криптобирже и получила прибыль, то налог ей платить не придется. А вот когда юрлицо обменяет полученные USDT на фиатные деньги (белорусские рубли, доллары и т.д.), то нужно будет заплатить налог на прибыль.
Лучше всего при белорусском криптовалютном законодательстве живется «физикам».
Они не должны платить
Может ли компания выпустить собственные токены?
Да, и уже есть несколько успешных примеров — в частности,
В одном из упомянутых примеров размер выпуска составил $ 500 000, а ставка дохода — 10% годовых с ежемесячными выплатами в течение двух лет. Причем покупатели токенов могут при желании вернуть средства досрочно уже через шесть месяцев. Вторая компания выпустила токенов на $ 3 млн и € 3 млн под 5% годовых сроком на три года.
Обратите внимание! Компания не может выпустить токен самостоятельно: необходимо обратиться к организатору ICO — резиденту ПВТ (Парка высоких технологий). Зарубежная компания — например, российская — также может заказать услугу эмиссии токенов (ICO) в Беларуси. Главное — действовать через зарегистрированного оператора криптоплатформы — резидента ПВТ.
Типовой план ICO изображен ниже.
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Стоит ли игра свеч
При наличии продуманной стратегии и корректной системы учета инвестиции в криптовалюту могут стать хорошим источником дохода для компании. В среднем профессиональные трейдеры зарабатывают 100% годовых.
Однако подчеркнем, что все зависит от выбранной стратегии. Она может быть консервативной, а может быть агрессивной. При этом криптобиржа не гарантирует результат. Конечно, инвестирование в такие волатильные криптовалюты сопряжено со значительным риском. Но есть и более консервативные инструменты — например, инвестиции в токенизированные акции, ETF (Exchange-traded fund — биржевой инвестиционный фонд), золото и другие традиционные активы в токенизированной форме.
По сути, бизнес инвестирует в токены и пользуется всеми преимуществами и льготами Декрета № 8. А фактически беспрепятственно и без «головной боли» инвестирует в акции американских и европейских компаний, индексы типа S&P 500, нефть, золото и так далее. Собственники, финдиректора и казначеи могут спокойно распоряжаться свободными деньгами, инвестируя их таким способом.
Кроме того, выпуск собственных токенов открывает перед компаниями принципиально новые возможности для развития бизнеса.
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В заключение
Несмотря на то, что юридический статус криптовалют в Беларуси был урегулирован более трех лет назад, для бизнеса они остаются непривычным и даже подозрительным инструментом. Во многом здесь мы видим вину СМИ, которые делают упор на волатильности, закрытии нерегулируемых бирж в разных странах и других неоднозначных аспектах крипты.
Однако эта шумиха не должна заслонять главного: огромного потенциала криптовалют как инвестиционного инструмента для бизнеса. Ряд белорусских компаний уже это осознал, остается надеяться, что за ними последуют сотни других.
Кроме этого, в соответствии с
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