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Космический корабль New Shepard совершил первый полет с пассажирами на борту

20.07.2021 16:57 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Космический корабль New Shepard совершил первый полет с пассажирами на борту
Кадр из видео
Космический корабль New Shepard компании Blue Origin сегодня совершил первый полет с пассажирами на борту. В числе путешественников находится и богатейший человек мира Джефф Безос. Полет транслирует сайт компании и центральные телеканалы, передает ТАСС.

Корабль запустили с космодрома недалеко от американского населенного пункта Ван-Хорн (штат Техас) в 09:12 по времени восточного побережья США (16:12 по минскому времени). Он, как планируется, поднимется на высоту около 100 км.

Отмечается, что после этого капсула отделится от ракеты-носителя и через определенное время спустится на землю с помощью парашютов. Кроме того, носитель обязан совершить вертикальную посадку.


Уточняется, что этот суборбитальный полет продлился около 11 минут. Примерно на протяжении четырех минут путешественники смогут ощущать невесомость.

Управление кораблем осуществляется в автоматическом режиме.
 
 
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Корабль запустили с космодрома недалеко от американского населенного пункта Ван-Хорн.
 
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