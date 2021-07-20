Источник материала: UDF



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ТАСС

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Космический корабль New Shepard совершил первый полет с пассажирами на борту Корабль запустили с космодрома недалеко от американского населенного пункта Ван-Хорн.

Корабль запустили с космодрома недалеко от американского населенного пункта Ван-Хорн (штат Техас) в 09:12 по времени восточного побережья США (16:12 по минскому времени). Он, как планируется, поднимется на высоту около 100 км.Отмечается, что после этого капсула отделится от ракеты-носителя и через определенное время спустится на землю с помощью парашютов. Кроме того, носитель обязан совершить вертикальную посадку.Уточняется, что этот суборбитальный полет продлился около 11 минут. Примерно на протяжении четырех минут путешественники смогут ощущать невесомость.Управление кораблем осуществляется в автоматическом режиме.