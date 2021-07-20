Источник материала: UDF



Фото: au.ru

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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Ученые создали самый крепкий самовосстанавливающийся материал для экранов смартфонов Он прочнее своих аналогов.

В эксперименте ученые использовали пьезоэлектрический органический материал. Он преобразует механическую энергию в электрическую и наоборот. В результате этого преображения создаются кристаллы игольчатой формы. Их длина не превышает 2 миллиметров в длину и 0,2 миллиметра в ширину.Благодаря уникальному молекулярному строению материала, при каждом новом разломе силы притяжения обратно соединяют его части, то есть восстанавливаются в исходное положение. Этому виду материала не нужны дополнительные внешние факторы, например такие, как тепло, в котором нуждаются большая часть самовосстанавливающихся материалов.Этот материал в 10 раз тверже других, и у него есть упорядоченная внутренняя кристаллическая структура. Эта новая разработка может значительно упростить жизнь пользователям смартфонов. Однако пока неизвестно, будут ли использовать этот материал производители смартфонов или нет.