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В Минске задержали семью историков
Источник материала: UDF
Андрей и Татьяна Мастыко / t.me/by_culture
19 июля у них прошел обыск, который проводили сотрудники КГБ. По какому делу проходил обыск, неизвестно. Адвоката в квартиру в это время не пустили.
По последней информации, Татьяна сейчас находится в центральном аппарате КГБ, ее статус неизвестен. Где находится Андрей Мастыко, пока не известно.
Татьяна Мастыко ранее возглавляла общественное объединение “Гісторыка”.
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19 июля у них прошел обыск, который проводили сотрудники КГБ.
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