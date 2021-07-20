Источник материала: UDF



Андрей и Татьяна Мастыко / t.me/by_culture

сообщает

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В Минске задержали семью историков 19 июля у них прошел обыск, который проводили сотрудники КГБ.

19 июля у них прошел обыск, который проводили сотрудники КГБ. По какому делу проходил обыск, неизвестно. Адвоката в квартиру в это время не пустили.По последней информации, Татьяна сейчас находится в центральном аппарате КГБ, ее статус неизвестен. Где находится, пока не известно.ранее возглавляла общественное объединение “Гісторыка”.