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В Минске задержан музыкант Максим Субач
Источник материала: UDF
Максим Субач / facebook.com/maksim.subach.3
Участника групп TonqiXod и Subtonans ждет суд за наклейку на автомобиле, которую сфотографировали еще в начале весны. Субачу несколько раз предлагали прийти в милицию "поговорить" и в итоге задержали до суда.
Максима Субача задерживали ровно год назад за "мелкое хулиганство". Он был членом инициативной группы Виктора Бабарико, участвовал в избирательных пикетах.
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Участника групп TonqiXod и Subtonans ждет суд за наклейку на автомобиле.
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