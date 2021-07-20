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В Минске задержан музыкант Максим Субач

20.07.2021 16:58 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

В Минске задержан музыкант Максим Субач
Максим Субач / facebook.com/maksim.subach.3
В Минске задержан музыкант Максим Субач, сообщает телеграм-канал @by_culture.

Участника групп TonqiXod и Subtonans ждет суд за наклейку на автомобиле, которую сфотографировали еще в начале весны. Субачу несколько раз предлагали прийти в милицию "поговорить" и в итоге задержали до суда.

Максима Субача задерживали ровно год назад за "мелкое хулиганство". Он был членом инициативной группы Виктора Бабарико, участвовал в избирательных пикетах.
 
Теги: Минск
 
 
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Участника групп TonqiXod и Subtonans ждет суд за наклейку на автомобиле.
 
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