Источник материала: UDF



Максим Субач / facebook.com/maksim.subach.3

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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В Минске задержан музыкант Максим Субач Участника групп TonqiXod и Subtonans ждет суд за наклейку на автомобиле.

Участника групп TonqiXod и Subtonans ждет суд за наклейку на автомобиле, которую сфотографировали еще в начале весны. Субачу несколько раз предлагали прийти в милицию "поговорить" и в итоге задержали до суда.задерживали ровно год назад за "мелкое хулиганство". Он был членом инициативной группы, участвовал в избирательных пикетах.