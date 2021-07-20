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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Почему вырос ВВП и почему дальше демонстрировать хоть какие-то успехи будет все сложнее Как вычисляют темпы роста ВВП?

При этом, по расчетам аналитиков Евразийского банка развития, с июня белорусская экономика начала замедляться, а изменение ВВП за месяц с устранением сезонных колебаний оценивается ЕАБР около нуля в мае и июне. Как так получилось?обсудил это со старшим аналитиком «Альпари Евразия»— Дело в разной методике считать динамику ВВП. Подчеркиваю: это не разные способы считать сам ВВП, а только темпы его роста.Как вычисляют темпы роста ВВП? В Беларуси его считают накопительным итогом с начала года к соответствующему периоду прошлого года. ЕАБР же приводит расчеты год к году, сравнивая февраль с февралем, а июнь с июнем без накапливания.Отсюда эти разночтения. К слову в западных странах и США темпы роста ВВП считают не так, как в Беларуси или как это делает ЕАБР. Очень много для этого существует методик.Аналитик подтверждает, что ВВП Беларуси с начала года растет, однако этот рост уже начал замедляться.— Причина такого роста — низкая база прошлого года. Итак, в самом начале 2020 года у нас два месяца не было поставок российской нефти. Соответственно, резко снизилась нефтепереработка и транспортировка нефти. Кроме того, в начале прошлого года у нас не было контрактов с Индией и Китаем на поставку удобрений. А в марте-апреле 2020 года случилась серьезная просадка, связанная с приходом пандемии ковида.Считывая эти проблемы экономики начала прошлого года, легко расти к тому уровню.Однако уже в марте 2020 года проблемы с нефтью были решены, просадка из-за пандемии со второго полугодия стала не такой глубокой, были заключены контракты на продажу калия. То есть ВВП в прошлом году стал постепенно выравниваться, соответственно, эффект низкой базы стал пропадать.А по мере того, как он пропадает, демонстрировать хоть какие-то успехи в этом году становится все сложнее и сложнее, — заключил собеседник.