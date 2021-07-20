Источник материала: UDF



Фото: president.gov.by

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так «Стеснялись предъявить» Лукашенко пообещал раскрыть всему миру «страшную правду» Речь идет, в частности, о нелицеприятных фактах о Польше.

Как передает БЕЛТА, эту информацию должны нести в массы сотрудники дипучреждений за границей.отметил, что противнику надо отвечать его же оружием, напомнив о доблести предков белорусского народа. Удел же врагов республики – это шантаж и «жалкие выкрики».Белорусский правитель считает, что европейцы должны сказать спасибо белорусам за спасение от уничтожения, а не «душить санкциями».На совещании Лукашенко потребовал защищать экономические интересы республики. Он указал на необходимость дать понять тем, кто захочет отменить контракты на закупку белорусской продукции и результаты тендеров, что это «не сойдет им с рук», сообщается в телеграм-канале информагентства.