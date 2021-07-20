ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

«Стеснялись предъявить» Лукашенко пообещал раскрыть всему миру «страшную правду»

20.07.2021 16:58 — Разное | UDF  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: UDF

«Стеснялись предъявить» Лукашенко пообещал раскрыть всему миру «страшную правду»
Фото: president.gov.by
Александр Лукашенко на совещании по внешней политике подчеркнул, что необходимо рассказать всему миру правду о войне и геноциде белорусов. Батька заявил, что речь идет в частности и о польской оккупации в межвоенный период.

Как передает БЕЛТА, эту информацию должны нести в массы сотрудники дипучреждений за границей. Александр Лукашенко отметил, что противнику надо отвечать его же оружием, напомнив о доблести предков белорусского народа. Удел же врагов республики – это шантаж и «жалкие выкрики».


Белорусский правитель считает, что европейцы должны сказать спасибо белорусам за спасение от уничтожения, а не «душить санкциями».

На совещании Лукашенко потребовал защищать экономические интересы республики. Он указал на необходимость дать понять тем, кто захочет отменить контракты на закупку белорусской продукции и результаты тендеров, что это «не сойдет им с рук», сообщается в телеграм-канале информагентства.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Речь идет, в частности, о нелицеприятных фактах о Польше.
 
Новости дня
Новости разные
 
Ненастье возвращается: синоптики рассказали, какая погода будет в Беларуси 21 июля
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

19.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
20.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА  |  Бизнес Инфо 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by