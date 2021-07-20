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Ненастье возвращается: синоптики рассказали, какая погода будет в Беларуси 21 июля

20.07.2021 16:58 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Ненастье возвращается: синоптики рассказали, какая погода будет в Беларуси 21 июля
Фото: Павел Мартинчик / kp.by
Грозы ожидаются в Беларуси 21 июля. Об этом сообщили в Белгидромете. Синоптики объявили желтый уровень опасности на среду.

«Утром и днем 21 июля (среда) в отдельных районах республики ожидаются грозы», – уточняется в сообщении.


В целом в Беларуси 21 июля будет переменная облачность. Ночью преимущественно без осадков. Утром и днем в некоторых районах республики ожидаются кратковременные дожди и грозы. Ветер будет северо-западный ночью слабый, днем умеренный, при грозах порывистый, пишет сайт pogoda.by.

Температура воздуха ночью ожидается в пределах +11°С...+17°С, днем потеплеет до +21°С...+27°С.
 
 
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