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Ущерб Br132 тыс. - устанавливают потерпевших от действий ООО "Нормэн"

20.07.2021 16:59 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

20 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В апреле ГУВД Мингорисполкома сообщало о проведении проверки по коллективному заявлению об обмане со стороны работников ООО "Нормэн". По материалам уголовного розыска Фрунзенского РУВД Минска следователи возбудили уголовное дело за мошенничество, совершенное группой лиц в особо крупном размере. Такую информацию разместила в Telegram-канале официальный представитель МВД Ольга Чемоданова, сообщает БЕЛТА.

Установлено, что с минувшей осени до марта трое подозреваемых (супружеская пара из Минска и их коллега из Барановичей) заключали с покупателями договоры на изготовление корпусной мебели. Не намереваясь выполнять условия соглашения, фигуранты брали за заказ предоплату в размере 50-100%. Деньги шли на погашение долгов, аренду помещений, зарплату работникам и собственные нужды.

На данный момент установлено 87 потерпевших с общим ущербом в Br132 тыс. Сыщики полагают, что потерпевших может быть больше.

"Если вы стали жертвой противоправных действий фирмы, просьба обратиться в милицию по номерам телефонов: 8 (029) 851-46-65, 8 (044) 795-93-37 или 102", - добавили в МВД.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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С минувшей осени до марта трое подозреваемых (супружеская пара из Минска и их коллега из Барановичей) заключали с покупателями договоры на изготовление корпусной...
 
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