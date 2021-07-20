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В США космический корабль совершил первый полет с пассажирами на борту

20.07.2021 16:59 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

20 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Американская компания Blue Origin осуществила первый суборбитальный полет корабля New Shepard с пассажирами на борту, среди них был богатейший человек мира Джефф Безос. Трансляцию вели на сайте компании, а также центральные телеканалы, сообщает ТАСС.

Корабль стартовал с космодрома в районе города Ван-Хорн (штат Техас) в 9.12 по времени Восточного побережья США (16.12 мск) и, вертикально поднявшись, преодолел высоту 100 км. Отделившаяся от ракеты-носителя капсула спустилась на землю на парашютах. Носитель также совершил вертикальную посадку. Полет продлился около 11 минут, примерно в течение трех минут пассажиры могли ощущать невесомость. Управление кораблем осуществлялось в автоматическом режиме.

В число пассажиров, помимо миллиардера Безоса, вошел его младший брат Марк, 82-летняя Уолли Фанк, в прошлом профессиональный летчик, прошедшая программу подготовки астронавтов, а также 18-летний Оливер Деймен из Нидерландов. Фанк стала самым пожилым человеком, побывавшим в космосе, а Деймен - самым молодым.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Полет продлился около 11 минут, примерно в течение трех минут пассажиры могли ощущать невесомость. Управление кораблем осуществлялось в автоматическом режиме.
 
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