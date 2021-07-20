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В Витебске пьяный водитель пытался скрыться от ГАИ и врезался в частный дом

20.07.2021 16:59 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

20 июля, Витебск /Алеся Пушнякова - БЕЛТА/. Нетрезвый витебчанин пытался скрыться на автомобиле от инспекторов ДПС и врезался в дом, сообщили корреспонденту БЕЛТА в УВД Витебского облисполкома.

Наряд ДПС нес службу 19 июля на улице Зеленогурской в Витебске, и около 5.00 инспекторы обратили внимание на автомобиль Audi А6. Водитель иномарки, заметив милиционеров, поспешно свернул с главной дороги и попытался уйти окольными путями. Правоохранители проследовали за автомобилем, несколько раз подали водителю сигнал об остановке, но мужчина проигнорировал это и прибавил газу. Инспекторы стали догонять иномарку, которая пыталась уйти от преследования на большой скорости. Примерно минуту спустя автомобиль въехал в стену жилого частного дома. После этого автомобиль остановился, а водитель, выскочив из машины, стал убегать. Попытались скрыться и две его пассажирки. Они были задержаны инспекторами ДПС. Все трое отказались от медицинского освидетельствования.

Выяснилось, что за рулем Audi был 22-летний витебчанин. На него составили несколько протоколов по линии ГАИ. Хозяин дома, в который въехал автомобиль, не пострадал.-0-

 
Теги: Витебск
 
 
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Выяснилось, что за рулем Audi был 22-летний витебчанин. На него составили несколько протоколов по линии ГАИ. Хозяин дома, в который въехал автомобиль, не пострадал.
 
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