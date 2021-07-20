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В Минске расследуют попытку провезти через аэропорт $32 тыс. без декларирования

20.07.2021 16:59 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

20 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Октябрьский (Минска) районный отдел Следственного комитета возбудил уголовное дело о контрабанде, сообщила БЕЛТА официальный представитель УСК по городу Минску Екатерина Гарлинская.

По данным следствия, днем 15 июня неработающая 32-летняя женщина находилась в помещении сектора вылета Национального аэропорта Минск. Незаконно, с сокрытием от таможенного декларирования она переместила через таможенную границу Евразийского экономического союза наличные деньги в размере $31 960.

Согласно материалам уголовного дела, проходя через "зеленый" коридор, подозреваемая сообщила о наличии у нее только $9 тыс. Однако по требованию сотрудника таможни предъявить указанные деньги она предоставила $30 тыс. После в ее сумочке было обнаружено еще почти $2 тыс. Со слов подозреваемой, она не знала перечня товаров, подлежащих декларированию, и никогда не сталкивалась с такой процедурой. Однако следователями выявлено, что это не так.

Обнаруженные деньги были изъяты. Судебные эксперты центрального аппарата ГКСЭ установили, что денежные билеты изготовлены предприятием, производящим продукцию данного вида.

В отношении минчанки возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.228 УК (незаконное перемещение через таможенную границу Евразийского экономического союза в крупном размере наличных денежных средств). К подозреваемой применено обязательство о явке. Расследование дела продолжается.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Обнаруженные деньги были изъяты. Судебные эксперты центрального аппарата ГКСЭ установили, что денежные билеты изготовлены предприятием, производящим продукцию...
 
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