ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

В программу Олимпиады включен новый вид спорта

20.07.2021 17:03 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

На очередной сессии Международного олимпийского комитета (МОК) в Токио было объявлено, что ски-альпинизм официально включен в программу зимних Олимпийских игр-2026 в Италии



Олимпийские игры-2026 пройдут в Милане и Кортина-д'Ампеццо. В этом виде спорта будет разыграно пять комплектов медалей - индивидуальные соревнования и спринт у мужчин и женщин, а также смешанная эстафета.

В ски-альпинизме спортсменам нужно бежать на лыжах в гору, катиться с нее, идти пешком вместе со снаряжением, а также взбираться по ледяным скалам с помощью кошек.

Ски-альпинизм впервые представили на юношеских Олимпийских играх 2020 года в Лозанне. Ведущая страна в этом виде спорта - Италия, которая является многократным победителем общего зачета мирового первенства по ски-альпинизму. Основными конкурентами итальянских спортсменов станут команды Франции и Швейцарии. Россия ни разу не попадала в тройку победителей. 
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На очередной сессии Международного олимпийского комитета (МОК) в Токио было объявлено, что ски-альпинизм официально включен в программу зимних Олимпийских игр-2026...
 
Новости дня
Новости разные
 
Почему вырос ВВП и почему дальше демонстрировать хоть какие-то успехи будет все сложнее
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

19.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
20.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА  |  Бизнес Инфо 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by