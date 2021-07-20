ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Журналистов Свабоды Груздиловича и Дащинского задержали на 10 суток

20.07.2021 17:03 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Сотрудник Минского изолятора на Окрестина сообщил родным, что журналисты Свабоды Олег Груздилович и Алесь Дащинский, которых в прошлом году лишили аккредитации МИД, задержаны до 10 дней.



Информации о заключенной Инне Студзинской нет.

Дело ведет управление Следственного комитета по Минску. Адвокатов по-прежнему никто никуда не вызывал и ничего не сообщал, хотя они прислали сообщения о защите.

Журналистов Олега Груздиловича, Инну Студзинскую, Алеся Дащинского, которые много лет работали на Радио Свобода, задержали 16 июля. В их квартирах провели обыски. Родственникам и коллегам до сих пор неизвестно, в чем обвиняются журналисты.
 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сотрудник Минского изолятора на Окрестина сообщил родным, что журналисты Свабоды Олег Груздилович и Алесь Дащинский, которых в прошлом году лишили аккредитации...
 
Новости дня
Новости разные
 
«Мы с собой несём огромное полотнище государственного флага». Участники молодёжного поезда побывали в Брестской крепости
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

19.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
20.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА  |  Бизнес Инфо 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by