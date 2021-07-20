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Журналистов Свабоды Груздиловича и Дащинского задержали на 10 суток
Источник материала: Партизан
Сотрудник Минского изолятора на Окрестина сообщил родным, что журналисты
Информации о заключенной Инне Студзинской нет.
Дело ведет управление Следственного комитета по Минску. Адвокатов по-прежнему никто никуда не вызывал и ничего не сообщал, хотя они прислали сообщения о защите.
Журналистов Олега Груздиловича, Инну Студзинскую, Алеся Дащинского, которые много лет работали на Радио Свобода, задержали 16 июля. В их квартирах провели обыски. Родственникам и коллегам до сих пор неизвестно, в чем обвиняются журналисты.
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Сотрудник Минского изолятора на Окрестина сообщил родным, что журналисты Свабоды Олег Груздилович и Алесь Дащинский, которых в прошлом году лишили аккредитации...
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