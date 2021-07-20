



«При умышленном нанесении ущерба (вреда) объектам благоустройства, капитальным строениям (зданиям, сооружениям) организации обеспечивают приведение в надлежащий вид указанных объектов, находящихся в их собственности (хозяйственном ведении, оперативном управлении), с последующим взысканием в установленном порядке ущерба (вреда) в стократном размере, а также направлением сообщения об административном правонарушении в орган, ведущий административный процесс», — сообщается в постановлении Мингорсовета.