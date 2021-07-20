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Мусульманам стран Содружества напомнили об антиковидных правилах в Курбан-байрам

20.07.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

В странах Содружества празднование Курбан-байрама проходит с массой ограничений. Молящиеся в мечетях обязательно должны быть в масках, также важно пользоваться дезинфицирующими средствами. Корреспонденты «МИР 24» узнали подробности.

Беларусь

Торжественная молитва в честь Курбан-байрама прошла в Соборной мечети Минска. Здесь собрались около трех тысяч верующих. Поклониться Всевышнему пришли и в регионах страны. Мусульман в Беларуси около 100 тысяч. Отмечать Курбан-байрам будут четыре дня. И закончится все ужином в пятницу.

«Сегодня в разных уголках нашей страны состоится жертвоприношение жертвенных животных. Таковыми животными будут быки или барашки. Считается желательным в этот день, чтобы первое блюдо, которое человек вкусит, было приготовлено именно из мяса жертвенного животного. Плов, шурпа. Также мясо обязательно будет передано нуждающимся в разных частях нашей страны», – рассказал председатель Совета имамов Мусульманского религиозного объединения в Республике Беларусь Давуд Радкевич.

Из-за такого количества верующих в соборной мечети Минска особое внимание уделили антиковидным правилам: дистанция, маски и антисептики обязательны.

Таджикистан

В Таджикистане праздник жертвоприношения начался с первыми лучами солнца. Из-за эпидемиологической ситуации в стране Совет улемов призвал мусульман республики молиться дома. Те, кто все-таки решили вознести хвалу Всевышнему в мечетях, обязательно должны быть в масках и пользоваться дезинфицирующими средствами.

«Категорически запрещается молиться вне мечети, то есть в местах, которые не прошли дезинфекцию. Мы призвали взрослых и детей осознать опасность заражения и воздерживаться от праздничных гуляний во избежание распространения коронависрусной инфекции», – отметил глава Управления фетв Исламского центра Джамолиддин Хомуши.

В Душанбе на праздничный намаз в центральной соборной мечети имени Ходжи Якуба собрались 4,5 тысячи верующих. После коллективной молитвы, по традиции, мусульмане посетят могилы родных. А вот походы детей по домам, которые по традиции стучат в двери к соседям, чтобы поздравить их с праздником и получить за это угощение, имамы рекомендуют ограничить.



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Теги: Минск
 
 
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Молящиеся в мечетях обязательно должны быть в масках, также важно пользоваться дезинфицирующими средствами.
 
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