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«Зачем обидели беременную женщину?» – один вопрос у них. Александр Лукашенко об отношении к мигрантам в Литве
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Александр Лукашенко призывает дипломатов быть активнее в защите интересов государства. Об этом Президент заявил на совещании по приоритетам внешней политики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Во Дворец Независимости приглашены руководители наших загранучреждений, представители правительства, высшие должностные лица страны.
Встреча в таком формате продиктована событиями на внешнем контуре. Происходящие в мире Александр Лукашенко охарактеризовал емким словом «война». Глава государства подчеркнул, сегодня дипломаты – бойцы за честь страны.
Ольга Шерснева, СТВ:
Что касается непрекращающихся обвинений в наш адрес о причастности к увеличению потока нелегальных мигрантов, наша позиция однозначна. Беларусь отвечает за порядок на своих рубежах, но точно не за преступность и политический раздрай в Европе. Более того, винить в обострении миграционного кризиса «страдающие» страны должны собственные «демократичные» решения. Как подтверждают конкретные случаи на границе, люди, бегущие от войны и горя в европейские страны, где обещают счастливое будущее, оказываются никому ненужными.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Александр Лукашенко:
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Александр Лукашенко:
Вы как дипломаты их должны предупредить, особенно МИД: на любое действие есть противодействие и последствия. Вы знаете, что сегодня на утро происходит? Как только на Ближнем Востоке, в Ираке и других странах, даже в Турции увидели эти кадры, сегодня уже КГБ и МВД по моему поручению работают, чтобы не допустить сюда людей с оружием – они рвутся сюда с оружием. «Зачем обидели беременную женщину?» – один вопрос у них. И вы знаете, это радикальные мусульмане. И они что, рассчитывают, что я буду держать здесь, на границе, вооруженных этих иракцев, курдов и других? Не думайте, я их тут держать не буду. Я вас предупреждаю честно и откровенно. Поэтому прежде чем совершать какие-то шаги, вы думайте, кто вам противостоит.
Совещание по приоритетам внешней политики длилось почти 3,5 часа. Президент ждет от послов обратной связи. До отъезда в страны, где они представляют интересы Беларуси, руководители дипмиссий должны представить в МИД свои инициативы и предложения по улучшению внешнеполитической стратегии страны.
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«Зачем обидели беременную женщину?» – один вопрос у них. Александр Лукашенко об отношении к мигрантам в Литве
Новости Беларуси. Александр Лукашенко призывает дипломатов быть активнее в защите интересов государства. Об этом Президент заявил на совещании по приоритетам...
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