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Из Беларуси запретили вывозить пшеничную муку и гречку

20.07.2021 17:31 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Из Беларуси запретили вывозить пшеничную муку и гречку
Иллюстративное фото
19 июля правительство приняло постановление №412 «О введении временного запрета на вывоз отдельных видов товаров».

Оно запрещает вывозить из Беларуси муку из пшеницы и спельты, крупы грубого помола из гречихи, гречневое зерно обсушенное, готовые пищевые продукты из гречихи независимо от страны их происхождения, сообщает onliner.by.

Эти товары нельзя вывозить в государства, не являющиеся членами ЕАЭС.

Напомним, в апреле этого года за пределы Беларуси запретили вывозить пшеницу, рожь, ячмень, овес, кукурузу, гречиху, просо, тритикале и прочие злаки. Запрет ввели на три месяца, до 21 июля.
 
 
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Эти товары нельзя вывозить в государства, не являющиеся членами ЕАЭС.
 
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