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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Из Беларуси запретили вывозить пшеничную муку и гречку Эти товары нельзя вывозить в государства, не являющиеся членами ЕАЭС.

Оно запрещает вывозить из Беларуси муку из пшеницы и спельты, крупы грубого помола из гречихи, гречневое зерно обсушенное, готовые пищевые продукты из гречихи независимо от страны их происхождения, сообщаетЭти товары нельзя вывозить в государства, не являющиеся членами ЕАЭС.Напомним, в апреле этого года за пределы Беларуси запретили вывозить пшеницу, рожь, ячмень, овес, кукурузу, гречиху, просо, тритикале и прочие злаки. Запрет ввели на три месяца, до 21 июля.