|
Астрологи назвали главных счастливчиков недели: кому будет везти во всем
Источник материала: UDF
Появился гороскоп на эту неделю / sb.by
Близнецы
Близнецов на этой неделе ждут великие свершения. Они будут более успешными в плане творчества и интеллектуальной работы. Принятие решений будет происходить значительно быстрее обычного. Звезды и планеты наделяют представителей знака обаянием и харизмой, поэтому они смогут заводить новые знакомства, искать любовь.
Дева
Для Девы эта неделя - время, когда нужно действовать и направлять силы на то, что вам нравится больше всего. Июльские звезды и планеты в целом предрасположены к тому, чтобы дарить Девам новые возможности. Сейчас это будет ощущаться в разы сильнее, особенно на выходных.
Козерог
Звезды находятся в очень благоприятном положении для Козерогов. Жизнь этих людей может измениться к лучшему, причем уже в первой половине недели. Представители знака смогут обрести свежий взгляд на жизнь, изменить свое мышление, поставить новые цели, задачи.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Звезды находятся в очень благоприятном положении для Козерогов.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)