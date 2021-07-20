Ситуация help, ситуация SOS. Список классных беларуских инициатив для взаимопомощи: вы знаете, что делать

Солидарность – второе имя беларусов, иначе объяснить шквал поддержки тех, кто пострадал от репрессий, невозможно. Чтобы вы увидели размах, KYKY собрал полезные инициативы, появившиеся в Беларуси за прошедший год. Вы же можете поддержать их и рассказать об этих проектах тем, кто прямо сейчас нуждается в финансовой, юридической, психологической и любой другой помощи.
Инициатива появилась этой весной. Ее задача – помогать беларусам с поиском и оплатой адвокатов. «Мы передаем ваши заявки напрямую в адвокатское сообщество и ищем людей, готовых адресно помочь конкретному человеку с оплатой услуг адвоката» — пишут создатели проекта.
Чтобы воспользоваться помощью инициативы, нужно подать заявку на сайте платформы. Когда она пройдет верификацию, заявку отправят на оплату, а после с вами свяжется адвокат. А если вы хотите помочь развитию этой платформы, можете стать спонсором AvocadoHelp.
Этот проект летом 2021-го запустили команды «Голоса» и «Фонда медицинской солидарности». С его помощью вы можете получить консультацию врача онлайн, а заодно поддержать беларуских медиков, пострадавших от репрессий.
Проект «еЗдоровье» объединил врачей абсолютно разных специальностей – педиатров, терапевтов, ортопедов-травматологов, гинекологов и других (каждый из специалистов проверяется авторами проекта). Чтобы получить онлайн-консультацию, нужно зарегистрироваться на сервисе. Общение с медиком начинается в чате на сайте, после врач может пригласить пациента на звонок, либо выдать приглашение на повторную консультацию.
Проект свежий, появился летом этого года. Его цель – дать возможность беларусам в стране и за границей быстро находить заработок. Как это работает: любой желающий может зарегистрироваться на сайте Pasluga.com и добавить в каталог услуги, которые он может оказать (уборка, помощь с тренировками, ведение бухгалтерии, репетиторство, IT-услуги, фото и другое), а также самостоятельно сформировать цену на свою работу. Также любой желающий может купить нужную ему услугу.
Создатели проекта говорят: «Сервис создавался как отклик на запрос диаспоры, которая часто сталкивается с трудностями поиска, заказа и оплаты услуг в Беларуси, а также с целью финансовой поддержки самих беларусов, которые сейчас переживают сложные времена».
Проект создал врач, который десять лет назад уехал в США, но не смог остаться в стороне от событий 2020-го в Беларуси. INeedHelpBy – это инициатива, которая помогает с продуктами людям, пострадавшим от политических репрессий и оказавшимся в тяжелой финансовой ситуации. Как это работает: вы заходите в чат-бот проекта в телеграме, нажимаете кнопку «нахожусь в трудной ситуации и хотел(а) бы получить помощь» и проходите верификацию. После для вас закупают и доставляют вам домой двухнедельный набор продуктов, рассчитанный на всю семью.
Проект оказал помощь более 8000 раз. Отзывы благодарности и фото закупленных продуктов вы можете посмотреть на сайте инициативы. Также вы можете помочь проекту финансово – для этого вам нужно зайти в чат-бот и выбрать строчку «хотел(а) бы помочь пострадавшим людям и семьям».
Проект запустили волонтеры в августе 2020-го, чтобы оперативно соединять тех, кому нужна юридическая, медицинская и другая помощь, с теми, кто готов ее оказать. Инициатива работает и сейчас, правда, из Беларуси Probono.by теперь открывается только с VPN – по решению Мининформа доступ к сайту в стране был заблокирован.
На Probono.by можно найти практически все нужные виды помощи – плюс сервиса в том, что он показывает не только большие инициативы, но и частные объявления людей, готовых помогать (даже солидарных стоматологов там можно найти). Для удобства пользователей авторы проекта сделали карту помощи по всей Беларуси.
На Probono.by вы сможете найти адвоката, юриста, психолога, врача, фонды, которые помогают уехавшим в Украину, Литву и друге страны мира, солидарные автосервисы и веломастерские, инициативы по обучению и переквалификации и многое другое.
Это сайт, где можно познакомиться и даже подружиться с людьми, которые попали за решетку из-за своей политической позиции. На Politzek.me вы найдете каждого, кто признан политическим заключенным в Беларуси (а таких на момент публикации текста уже 570 человек). И сможете узнать истории этих людей – за что и когда задержали, в какой тюрьме содержат, какие обвинения предъявляют и так далее. Если захотите, сможете отправить кому-то из этих беларусов письмо – адреса заключенных там тоже указаны.
Этот фонд оказывает материальную поддержку политзаключенным и их семьям. Сумма единовременной выплаты каждому обратившемуся составляет 300 евро. Вы также можете внести свой вклад и сделать перевод в фонд на любую комфортную для вас сумму.
Кроме того, фонд организовал кампанию по сбору передач тем, кто незаконно оказался в тюрьме. Вы можете поддержать этот проект и оплатить один из наборов, который отправят политзаключенному – канцелярский, витаминный, продуктовый и женский. Подробнее с кампанией можно ознакомиться на сайте фонда.
Проект, который создали для помощи родным заключенных по политическим мотивам.
Фишка этой инициативы в том, что вы сами можете выбрать, семье кого из заключенных хотите помочь. Как это работает: заходите на Dissidentby, выбирает из списка личную страницу конкретного человека – и вам показывает реквизиты (номера карт и так далее) его родственников. Таким образом вы можете оказать помощь напрямую. Авторы инициативы утверждают: «Данные, которые мы указываем, проверены».
Это проект «Честных людей», который связывает тех, кому нужна помощь, с теми, кто может ее оказать. «Наша задача – создать «подушку безопасности» для тех, кто пострадал из-за своей гражданской позиции. Мы связываем тех, кому нужна помощь, с теми, кто готов предложить финансовую поддержку, работу или обучение, чтобы улучшить жизнь других», – пишут авторы инициативы.
Если вам нужна помощь, вы можете оставить заявку и ее после верификации опубликуют на сайте проекта. Если вы хотите помочь – просто зайдите на сайт и вам покажут истории людей, которым нужна помощь. Денежные переводы вы можете делать на 20, 50 и 100 рублей – или на любую другую комфортную для вас сумму, также вы можете предложить трудоустройство и обучение.
С начала года в редакциях и домах независимых беларуских журналистов прошло более 100 обысков. За первые полгода 2021-го «власть» убила сайт TUT.by, «Нашей Нивы», заблокировала на территории страны десятки других ресурсов (в том числе, KYKY.org). Зачистки честных медиа особенно усилились в последние недели – прямо сейчас под стражей находятся более 30 представителей СМИ.
Чтобы поддержать СМИ, запустили кампанию #Mediasol, которая, в том числе, помогает журналистам со срочной релокацией. Если вам нужна помощь фонда, перейдите вот по этой ссылке и заполните форму. Если вы хотите финансово помочь проекту, перейдите по этой ссылке.
Эта волонтерская инициатива помогает отправлять письма политзаключенным тем, кто не может сделать этого самостоятельно (находится за границей, например). Как это работает: вы заходите на сайт инициативы, нажимаете кнопку «написать письмо», выбираете адресата, пишете послание и отправляете его авторам проекта. Они его распечатывают, клеят марки и высылают. А когда от заключенного приходит ответ, его сканируют и отправляют на вашу электронную почту.
Отправка одного простого письма с конвертом для ответа стоит минимум 1,20 рубля – но для вас услуга полностью бесплатна. Однако вы можете поддержать инициативу донатом на PayPal или оформив подписку на Patreon проекта.
Voices from Belarus
Этот проект публикует в твиттере и инстаграме новости о событиях в Беларуси на английском языке. Его цель не только проинформировать как можно больше людей со всего мира об ужасе, который творится в нашей стране, но привлечь внимание к инициативам, помогающим репрессированным беларусам.
Так как проект был создан волонтерами на голом энтузиазме, ему необходима ваша помощь – только так можно собрать денег на рекламу и расширить аудиторию. Поддержать проект можно вот по этой ссылке.
Фонд запустили в августе 2020-го, чтобы помогать беларуским спортсменам, которые публично высказали свою гражданскую позицию, за что были исключены из сборных, сняты с соревнований – лишились карьеры и заработка. Сейчас фонд представляет титулованная спортсменка страны Александра Герасименя. Вы также можете поддержать эту инициативу, пожертвовав любую комфортную для вас сумму.
Это движение объединяет всех работающих людей Беларуси, не согласных с действиями «властей» – от сотрудников заводов до айтишников. В рамках проекта был запущен чат-бот в телеграме, где вы можете не только познакомиться с участниками инициативы, но и попросить о помощи.
Эта инициатива объединяет всех культурных людей Беларуси – режиссеров, актеров, музыкантов, театралов и других – выступающих против режима. Кроме того, проект занимается разработкой культурной реформы и поддерживает тех, кто готов в сегодняшних условиях создавать беларуское искусство (например, всем полюбившийся дуэт «Красная зелень» был создан при помощи By_Culture). Вы также можете помочь фонду, пожертвовав на культуру любую комфортную для вас сумму – просто перейдя вот по этой ссылке.
Можно на пальцах пересчитать независимые издания, которые до сих пор в Беларуси не заблокировал Мининформ. В том числе, поэтому в стране запустили инициативу, которая помогает печатать листовки с честными новостями и распространять их по всей стране. Поддержать проект можно по ссылке.
By_Sol
Читателям KYKY не надо рассказывать, чем занимается By_Sol, который власть окрестила как «финансирующий экстремистские формирования». Мы лишь напомним цифры: начиная с лета 2020-го, By_Sol выплатил 1,95 миллиона евро уволенным по политическим причинам, еще 742,5 тысячи евро перечислил стачкомам, а 186,9 тысячи евро – перевел на помощь релокантам.
Кроме того, By_Sol теперь поддерживает и помогает собирать деньги на многие другие инициативы. В том числе, включается, когда помощь нужно собрать экстренно для конкретного человека или организации.
Вы также можете внести свой вклад и сделать перевод в фонд на любую комфортную для вас сумму (или выбрать другой вид помощи).
By_Help
С конца июня 2020-го By_help выплатил помощи на 11,1 миллиона рублей, таким образом, помог 12 тысячам беларусов выплатить штрафы и получить помощь после пыток со стороны силовиков. Если вы хотите поддержать фонд, можете сделать донат на любую комфортную для вас сумму.
Если мы упустили важную инициативу, сообщите нам об этом – напишите в чат-бот KYKY в телеграме @KYKYmediabot.
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