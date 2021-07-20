Ситуация help, ситуация SOS. Список классных беларуских инициатив для взаимопомощи: вы знаете, что делать

Инициатива появилась этой весной. Ее задача – помогать беларусам с поиском и оплатой адвокатов. «Мы передаем ваши заявки напрямую в адвокатское сообщество и ищем людей, готовых адресно помочь конкретному человеку с оплатой услуг адвоката» — пишут создатели проекта.

Чтобы воспользоваться помощью инициативы, нужно подать заявку на сайте платформы. Когда она пройдет верификацию, заявку отправят на оплату, а после с вами свяжется адвокат. А если вы хотите помочь развитию этой платформы, можете стать спонсором AvocadoHelp.

Этот проект летом 2021-го запустили команды «Голоса» и «Фонда медицинской солидарности». С его помощью вы можете получить консультацию врача онлайн, а заодно поддержать беларуских медиков, пострадавших от репрессий.

Проект «еЗдоровье» объединил врачей абсолютно разных специальностей – педиатров, терапевтов, ортопедов-травматологов, гинекологов и других (каждый из специалистов проверяется авторами проекта). Чтобы получить онлайн-консультацию, нужно зарегистрироваться на сервисе. Общение с медиком начинается в чате на сайте, после врач может пригласить пациента на звонок, либо выдать приглашение на повторную консультацию.

Консультация бесплатная, но любой желающий может сделать пожертвование в «Фонд медицинской солидарности» – эти деньги пойдут на помощь медикам, пострадавшим от репрессий.





Проект свежий, появился летом этого года. Его цель – дать возможность беларусам в стране и за границей быстро находить заработок. Как это работает: любой желающий может зарегистрироваться на сайте Pasluga.com и добавить в каталог услуги, которые он может оказать (уборка, помощь с тренировками, ведение бухгалтерии, репетиторство, IT-услуги, фото и другое), а также самостоятельно сформировать цену на свою работу. Также любой желающий может купить нужную ему услугу.

Создатели проекта говорят: «Сервис создавался как отклик на запрос диаспоры, которая часто сталкивается с трудностями поиска, заказа и оплаты услуг в Беларуси, а также с целью финансовой поддержки самих беларусов, которые сейчас переживают сложные времена».

INeedHelpBy

Проект создал врач, который десять лет назад уехал в США, но не смог остаться в стороне от событий 2020-го в Беларуси. INeedHelpBy – это инициатива, которая помогает с продуктами людям, пострадавшим от политических репрессий и оказавшимся в тяжелой финансовой ситуации. Как это работает: вы заходите в чат-бот проекта в телеграме , нажимаете кнопку «нахожусь в трудной ситуации и хотел(а) бы получить помощь» и проходите верификацию. После для вас закупают и доставляют вам домой двухнедельный набор продуктов, рассчитанный на всю семью.

Проект оказал помощь более 8000 раз. Отзывы благодарности и фото закупленных продуктов вы можете посмотреть на сайте инициативы. Также вы можете помочь проекту финансово – для этого вам нужно зайти в чат-бот и выбрать строчку «хотел(а) бы помочь пострадавшим людям и семьям».

Проект запустили волонтеры в августе 2020-го, чтобы оперативно соединять тех, кому нужна юридическая, медицинская и другая помощь, с теми, кто готов ее оказать. Инициатива работает и сейчас, правда, из Беларуси Probono.by теперь открывается только с VPN – по решению Мининформа доступ к сайту в стране был заблокирован.

На Probono.by можно найти практически все нужные виды помощи – плюс сервиса в том, что он показывает не только большие инициативы, но и частные объявления людей, готовых помогать (даже солидарных стоматологов там можно найти). Для удобства пользователей авторы проекта сделали карту помощи по всей Беларуси .

На Probono.by вы сможете найти адвоката, юриста, психолога, врача, фонды, которые помогают уехавшим в Украину, Литву и друге страны мира, солидарные автосервисы и веломастерские, инициативы по обучению и переквалификации и многое другое.

Это сайт, где можно познакомиться и даже подружиться с людьми, которые попали за решетку из-за своей политической позиции. На Politzek.me вы найдете каждого, кто признан политическим заключенным в Беларуси (а таких на момент публикации текста уже 570 человек). И сможете узнать истории этих людей – за что и когда задержали, в какой тюрьме содержат, какие обвинения предъявляют и так далее. Если захотите, сможете отправить кому-то из этих беларусов письмо – адреса заключенных там тоже указаны.

Этот фонд оказывает материальную поддержку политзаключенным и их семьям. Сумма единовременной выплаты каждому обратившемуся составляет 300 евро. Вы также можете внести свой вклад и сделать перевод в фонд на любую комфортную для вас сумму.

Кроме того, фонд организовал кампанию по сбору передач тем, кто незаконно оказался в тюрьме. Вы можете поддержать этот проект и оплатить один из наборов, который отправят политзаключенному – канцелярский, витаминный, продуктовый и женский. Подробнее с кампанией можно ознакомиться на сайте фонда.

Проект, который создали для помощи родным заключенных по политическим мотивам.

Фишка этой инициативы в том, что вы сами можете выбрать, семье кого из заключенных хотите помочь. Как это работает: заходите на Dissidentby, выбирает из списка личную страницу конкретного человека – и вам показывает реквизиты (номера карт и так далее) его родственников. Таким образом вы можете оказать помощь напрямую. Авторы инициативы утверждают: «Данные, которые мы указываем, проверены».

Это проект «Честных людей», который связывает тех, кому нужна помощь, с теми, кто может ее оказать. «Наша задача – создать «подушку безопасности» для тех, кто пострадал из-за своей гражданской позиции. Мы связываем тех, кому нужна помощь, с теми, кто готов предложить финансовую поддержку, работу или обучение, чтобы улучшить жизнь других», – пишут авторы инициативы.

Если вам нужна помощь, вы можете оставить заявку и ее после верификации опубликуют на сайте проекта. Если вы хотите помочь – просто зайдите на сайт и вам покажут истории людей, которым нужна помощь. Денежные переводы вы можете делать на 20, 50 и 100 рублей – или на любую другую комфортную для вас сумму, также вы можете предложить трудоустройство и обучение.





С начала года в редакциях и домах независимых беларуских журналистов прошло более 100 обысков. За первые полгода 2021-го «власть» убила сайт TUT.by, «Нашей Нивы», заблокировала на территории страны десятки других ресурсов (в том числе, KYKY.org). Зачистки честных медиа особенно усилились в последние недели – прямо сейчас под стражей находятся более 30 представителей СМИ.

Чтобы поддержать СМИ, запустили кампанию #Mediasol, которая, в том числе, помогает журналистам со срочной релокацией. Если вам нужна помощь фонда, перейдите вот по этой ссылке и заполните форму. Если вы хотите финансово помочь проекту, перейдите по этой ссылке .

Эта волонтерская инициатива помогает отправлять письма политзаключенным тем, кто не может сделать этого самостоятельно (находится за границей, например). Как это работает: вы заходите на сайт инициативы, нажимаете кнопку «написать письмо», выбираете адресата, пишете послание и отправляете его авторам проекта. Они его распечатывают, клеят марки и высылают. А когда от заключенного приходит ответ, его сканируют и отправляют на вашу электронную почту.

Отправка одного простого письма с конвертом для ответа стоит минимум 1,20 рубля – но для вас услуга полностью бесплатна. Однако вы можете поддержать инициативу донатом на PayPal или оформив подписку на Patreon проекта.

Voices from Belarus

Этот проект публикует в твиттере и инстаграме новости о событиях в Беларуси на английском языке. Его цель не только проинформировать как можно больше людей со всего мира об ужасе, который творится в нашей стране, но привлечь внимание к инициативам, помогающим репрессированным беларусам.

Так как проект был создан волонтерами на голом энтузиазме, ему необходима ваша помощь – только так можно собрать денег на рекламу и расширить аудиторию. Поддержать проект можно вот по этой ссылке .

Фонд запустили в августе 2020-го, чтобы помогать беларуским спортсменам, которые публично высказали свою гражданскую позицию, за что были исключены из сборных, сняты с соревнований – лишились карьеры и заработка. Сейчас фонд представляет титулованная спортсменка страны Александра Герасименя. Вы также можете поддержать эту инициативу, пожертвовав любую комфортную для вас сумму .

Это движение объединяет всех работающих людей Беларуси, не согласных с действиями «властей» – от сотрудников заводов до айтишников. В рамках проекта был запущен чат-бот в телеграме , где вы можете не только познакомиться с участниками инициативы, но и попросить о помощи.





Эта инициатива объединяет всех культурных людей Беларуси – режиссеров, актеров, музыкантов, театралов и других – выступающих против режима. Кроме того, проект занимается разработкой культурной реформы и поддерживает тех, кто готов в сегодняшних условиях создавать беларуское искусство (например, всем полюбившийся дуэт «Красная зелень» был создан при помощи By_Culture). Вы также можете помочь фонду, пожертвовав на культуру любую комфортную для вас сумму – просто перейдя вот по этой ссылке.

Можно на пальцах пересчитать независимые издания, которые до сих пор в Беларуси не заблокировал Мининформ. В том числе, поэтому в стране запустили инициативу, которая помогает печатать листовки с честными новостями и распространять их по всей стране. Поддержать проект можно по ссылке .

By_Sol

Читателям KYKY не надо рассказывать, чем занимается By_Sol, который власть окрестила как «финансирующий экстремистские формирования». Мы лишь напомним цифры: начиная с лета 2020-го, By_Sol выплатил 1,95 миллиона евро уволенным по политическим причинам, еще 742,5 тысячи евро перечислил стачкомам, а 186,9 тысячи евро – перевел на помощь релокантам.

Кроме того, By_Sol теперь поддерживает и помогает собирать деньги на многие другие инициативы. В том числе, включается, когда помощь нужно собрать экстренно для конкретного человека или организации.

Вы также можете внести свой вклад и сделать перевод в фонд на любую комфортную для вас сумму (или выбрать другой вид помощи).

By_Help

С конца июня 2020-го By_help выплатил помощи на 11,1 миллиона рублей, таким образом, помог 12 тысячам беларусов выплатить штрафы и получить помощь после пыток со стороны силовиков. Если вы хотите поддержать фонд, можете сделать донат на любую комфортную для вас сумму.

Если мы упустили важную инициативу, сообщите нам об этом – напишите в чат-бот KYKY в телеграме @KYKYmediabot.