Журналисты Груздилович и Дащинский задержаны на срок до 10 суток

Журналисты Олег Груздилович и Алесь Дащинский задержаны на срок до 10 суток, сообщило «Радыё Свабода» со ссылкой на сотрудника изолятора временного содержания ГУВД Мингорисполкома.



Олег Груздилович. Фото: t.me/radiosvaboda

Отмечается, что дело ведет управление Следственного комитета по Минску. Также в сообщении говорится, что к журналистам до сих пор не пустили адвокатов, хотя те прислали официальные уведомления о принятии защиты.

Информации о еще одной задержанной журналистке, бывшей сотруднице «Радыё Свабода» Инне Студинской, пока нет.

Олега Груздиловича, Инну Студинскую и Алеся Дащинского, которые много лет работали на белорусскую редакцию «Свободы», задержали 16 июля. В их квартирах провели обыски. В чем обвиняются журналисты, до сих пор не известно.

В тот же день в Минске и других городах силовики провели обыски более чем у 20 представителей независимых СМИ и фрилансеров, а также в офисе «Радыё Свабода».

За последние 12 дней в редакциях и квартирах представителей СМИ проведено более 60 обысков, с начала года — более 110. Под стражей находятся 33 сотрудника независимых медиа (за вычетом административных работников — 22).