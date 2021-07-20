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Журналисты Груздилович и Дащинский задержаны на срок до 10 суток

20.07.2021 17:43 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Журналисты Олег Груздилович и Алесь Дащинский задержаны на срок до 10 суток, сообщило «Радыё Свабода» со ссылкой на сотрудника изолятора временного содержания ГУВД Мингорисполкома.

Журналисты Груздилович и Дащинский задержаны на срок до 10 суток
Олег Груздилович. Фото: t.me/radiosvaboda

Отмечается, что дело ведет управление Следственного комитета по Минску. Также в сообщении говорится, что к журналистам до сих пор не пустили адвокатов, хотя те прислали официальные уведомления о принятии защиты.

Информации о еще одной задержанной журналистке, бывшей сотруднице «Радыё Свабода» Инне Студинской, пока нет.

Олега Груздиловича, Инну Студинскую и Алеся Дащинского, которые много лет работали на белорусскую редакцию «Свободы», задержали 16 июля. В их квартирах провели обыски. В чем обвиняются журналисты, до сих пор не известно.

В тот же день в Минске и других городах силовики провели обыски более чем у 20 представителей независимых СМИ и фрилансеров, а также в офисе «Радыё Свабода».

За последние 12 дней в редакциях и квартирах представителей СМИ проведено более 60 обысков, с начала года — более 110. Под стражей находятся 33 сотрудника независимых медиа (за вычетом административных работников — 22).

 
Теги: Минск
 
 
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Журналисты Олег Груздилович и Алесь Дащинский задержаны на срок до 10 суток, сообщило «Радыё Свабода» со ссылкой на сотрудника изолятора временного содержания...
 
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