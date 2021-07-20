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Владимир Макей: очень многие предприятия на Западе потеряли оттого, что введены санкции против Беларуси
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Александр Лукашенко призывает дипломатов быть активнее в защите интересов государства. Об этом Президент заявил на совещании по приоритетам внешней политики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Во Дворец Независимости приглашены руководители наших загранучреждений, представители правительства, высшие должностные лица страны.
Встреча в таком формате продиктована событиями на внешнем контуре. Происходящие в мире Александр Лукашенко охарактеризовал емким словом «война». Глава государства подчеркнул, сегодня дипломаты – бойцы за честь страны.
Ольга Шерснева, СТВ:
Владимир Макей, министр иностранных дел Беларуси:
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Владимир Макей: очень многие предприятия на Западе потеряли оттого, что введены санкции против Беларуси
Новости Беларуси. Александр Лукашенко призывает дипломатов быть активнее в защите интересов государства. Об этом Президент заявил на совещании по приоритетам...
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