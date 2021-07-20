Мнение: «Все народы придут к демократии. Вопрос только когда и как»

Источник материала: Салiдарнасць

Российский политик — о демократии как пути к формированию мировой цивилизации.





Российский политик Геннадий Гудков не согласен с утверждением Владимира Путина о том, что русские, белорусы и украинцы — это один народ.

— Исторические корни, понятно, что они одни у всех славян, но расхождения у наших народов сейчас очень существенные. И языковые, и культурные, и исторические, и многие другие, — отметил Гудков в эфире канала «И Грянул Грэм» . — В Украине идет процесс демократизации, не без проблем, не без трудностей, не без повторения ошибок России, но идет.

В Беларуси совершенно другая картина. Там фактически диктатура, захват власти, причем настолько наглый и циничный, что никто в мире не признает эту власть. В России все к этому идет.

Политик считает, что у российского правителя есть территориальные претензии к соседним государствам, о которых он открыто заявил в своей недавней статье .

— Это не просто статья, это доктрина, которая разъясняет позицию путинского режима. Путин определил, что есть территориальные претензии, и что они могут быть решены каким угодно способом и методом. По крайней мере, каким они считают себе допустимым.

По большому счету, это серьезное заявление о территориальных притязаниях. Но, я надеюсь, что это не может быть долгосрочным явлением, поскольку в конечном итоге, понятно, что все народы придут к демократии. Вопрос только когда и как.

А когда есть демократическое общество, мы сейчас видим на примере Европейского союза, по большому счету границы уже не имеют значения. Везде идет гармонизация законодательства, Европа идет к единому правительству, единому военно-политическому союзу, единым вооруженным силам, единым ценностям. Демократия — это на самом деле прямой путь к формированию мировой цивилизации, — уверен Геннадий Гудков.