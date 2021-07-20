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Определены 5 простых способов продления жизни человека

20.07.2021 18:07 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Определены 5 простых способов продления жизни человека
Иллюстративное фото
С древнейших времён люди ищут пути, помогающие сохранить молодость и продлить жизнь человека. По всей вероятности современным учёным удалось на шаг продвинуться в данном направлении. И пока одни учёные работают над созданием таблеток от старости, другие предлагают попробовать простые способы, которые могут помочь не только продлить жизнь, но и изменить биологический возраст человека, сообщает портал Express.

Уже неоднократно учёными сообщалось, что возраст человека, называемый календарным, не совпадает с биологическим возрастом человека.Для того, чтобы затормозить и обратить вспять биологический возраст, американский учёный Питер Уорд рекомендует применить на себе пять простых способов, которые помогут изменить биологический возраст человека.

Основным моментом долголетия, по мнению профессора, является активное движение. Выполнение физических упражнений поможет сохранить физическое и укрепить моральное здоровье человека. Для того, чтобы остановить или замедлить старение клеток организма необходимо чтобы в организме вырабатывалось достаточное количество белка. Высокоинтенсивные интервальные тренировки, аэробные упражнения – лучшие помощники в данном случае.


Не последнее место в старении организма занимает питание. По мнению учёного, соблюдение некоторых правил в питании, а именно – сокращение потребления красного мяса и увеличение в своём рационе цветных продуктов (овощей) помогут сохранить организм здоровым и функциональным. Так же не стоит забывать о ферментированных продуктах (квашеная капуста и др.). На страницах издания Elsevier эксперт сообщил о научно доказанной пользе ферментированной продукции для организма человека. Данная категория продуктов содержит большое количество противовоспалительных, антидиабетических, антиканцерогенных и антиаллергенных веществ, которые предупреждают клеточное старение.

Пятым, не менее важным фактором поддержания здоровья и сохранения молодости Питер Уорд называет социальное общение и формирование здоровых отношений. Так получилось, что люди не способны длительное время жить обособленно (за редким исключением). Успех в делах, отношениях, в семье – оказывают положительное влияние на здоровье и продолжительность жизни человека.
 
 
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Основным моментом долголетия, по мнению профессора, является активное движение.
 
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