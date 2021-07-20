ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

7 правил продвижения МСБ и почему боль - это круто: делятся предприниматели

20.07.2021 18:19 — Разное | БДГ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БДГ

Этим летом на Вилейском водохранилище в формате палаточного лагеря состоится форум для предпринимателей и управленцев - Лiпень.PRO. Но помимо развлекательной программы организаторы готовят целых 3 образовательные площадки. Кто будет выступать и о каких сторонах предпринимательства будут говорить - в этом материале. 

Управление бизнесом. Понимать ошибки и расти на них, уметь выстраивать партнерство, развивать сам навык управления очень важно для любого руководителя. 

На форуме вместе с консультантом по стратегии и внедрению изменений, официальным представителем World Institute for Action Learning Денисом Санько разберемся, зачем взрослеть в роли руководителя, и почему связи и личные взаимоотношения не главное в карьере.

IT-предприниматель, фаундер RocketBody, CPO/COO General leasing; ab.ua; MyAvto leasing Тимофей Липский расскажет о ценности факапа, и зачем менять бизнесы каждые 5 лет.

А адвокат, управляющий партнер Адвокатского бюро «Степановский, Папакуль и партнеры» Александр Степановский выступит с темой: “Партнерство в бизнесе – тяжкий, но верный путь к успеху”. 

Маркетинг - двигатель любого бизнеса. На Лiпень.PRO о нем будут говорить:

Дмитрий Геранин - директор крупнейшего автомобильного портала Беларуси av.by, консультант Совета Директоров realt.by и ab.ua. Тема: “Что общего между созданием продукта, спортом и маркетингом? Как ошибаться и становиться сильнее”.

Маркетолог с 17-летним опытом, Head of Marketing стартапа Lingvanex, руководитель маркетингового агентства «Крас Консалт» Сергей Красакович. Тема: “7 правил продвижения малого и среднего бизнеса и 3 лайфхака для выхода на зарубежные рынки”.

О “контенте на результат: как продвинуть личный бренд, бизнес и найти любовь” расскажет Founder, руководитель маркетингового агентства ALFER.LIVE; Co-founder, до недавнего времени главред PROBUSINESS.IO, практик в сфере маркетинга и РR, профессиональный редактор и журналист Дмитрий Альфер

А тему личного бренда, и что его связывает с “законами о глупости” осветит Ольга Денисова - соосновательница 1-го в Беларуси маркетплейса белорусских дизайнеров Канцэпт Крама и Next Name Boutique,  председатель Ассоциации "Молодые Модные дизайнеры".

Лiпень.PRO пройдет с 30 июля по 1 августа на Берегу Вилейского водохранилища, в кемпинге “Клевое место”. Узнать о том, кто еще там выступит можно на сайте:

https://bit.ly/3zbF91E

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Этим летом на Вилейском водохранилище в формате палаточного лагеря состоится форум для предпринимателей и управленцев - Лiпень.PRO. Но помимо развлекательной...
 
Новости дня
Новости разные
 
«Не спыняцца і не апускаць рук!», — зьняволены журналіст Ігар Ільяш праз адваката зьвярнуўся да калег
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

19.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
20.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА  |  Бизнес Инфо 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by