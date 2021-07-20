7 правил продвижения МСБ и почему боль - это круто: делятся предприниматели

Этим летом на Вилейском водохранилище в формате палаточного лагеря состоится форум для предпринимателей и управленцев - Лiпень.PRO. Но помимо развлекательной программы организаторы готовят целых 3 образовательные площадки. Кто будет выступать и о каких сторонах предпринимательства будут говорить - в этом материале.

Управление бизнесом. Понимать ошибки и расти на них, уметь выстраивать партнерство, развивать сам навык управления очень важно для любого руководителя.

На форуме вместе с консультантом по стратегии и внедрению изменений, официальным представителем World Institute for Action Learning Денисом Санько разберемся, зачем взрослеть в роли руководителя, и почему связи и личные взаимоотношения не главное в карьере.

IT-предприниматель, фаундер RocketBody, CPO/COO General leasing; ab.ua; MyAvto leasing Тимофей Липский расскажет о ценности факапа, и зачем менять бизнесы каждые 5 лет.

А адвокат, управляющий партнер Адвокатского бюро «Степановский, Папакуль и партнеры» Александр Степановский выступит с темой: “Партнерство в бизнесе – тяжкий, но верный путь к успеху”.

Маркетинг - двигатель любого бизнеса. На Лiпень.PRO о нем будут говорить:

Дмитрий Геранин - директор крупнейшего автомобильного портала Беларуси av.by, консультант Совета Директоров realt.by и ab.ua. Тема: “Что общего между созданием продукта, спортом и маркетингом? Как ошибаться и становиться сильнее”.

Маркетолог с 17-летним опытом, Head of Marketing стартапа Lingvanex, руководитель маркетингового агентства «Крас Консалт» Сергей Красакович. Тема: “7 правил продвижения малого и среднего бизнеса и 3 лайфхака для выхода на зарубежные рынки”.

О “контенте на результат: как продвинуть личный бренд, бизнес и найти любовь” расскажет Founder, руководитель маркетингового агентства ALFER.LIVE; Co-founder, до недавнего времени главред PROBUSINESS.IO, практик в сфере маркетинга и РR, профессиональный редактор и журналист Дмитрий Альфер

А тему личного бренда, и что его связывает с “законами о глупости” осветит Ольга Денисова - соосновательница 1-го в Беларуси маркетплейса белорусских дизайнеров Канцэпт Крама и Next Name Boutique, председатель Ассоциации "Молодые Модные дизайнеры".

Лiпень.PRO пройдет с 30 июля по 1 августа на Берегу Вилейского водохранилища, в кемпинге “Клевое место”. Узнать о том, кто еще там выступит можно на сайте: